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Aktüel

Eski Vatikan'ın Paris Büyükelçisi "cinsel saldırıdan" yargılanacak

Yeniakit Publisher
2020-07-23 15:14:55 -
Eski Vatikan'ın Paris Büyükelçisi "cinsel saldırıdan" yargılanacak

PARİS (AA) - Eski Vatikan'ın Paris Büyükelçisi Başpiskopos Luigi Ventura, cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Fransa'da 10 Kasım'da yargılanacak.

Fransız basınındaki haberlerde, Paris Savcılığınca daha önce açılan soruşturma kapsamında Ventura'nın cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 10 Kasım'da yargılanacağı belirtildi.

Aralarında Paris Belediyesinin eski çalışanların da bulunduğu 4 erkek, geçen yıl Ventura hakkında cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Olayların 2018'de gerçekleştiği ifade edilmişti.

Ventura'nın diplomatik dokunulmazlığı Temmuz 2019'da kaldırılmıştı.

75 yaşındaki Ventura, 2009-2019 yıllarında Vatikan'ın Paris Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

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