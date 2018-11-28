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Eski vali hakim karşısına çıkarıldı

FETÖ'den yargılanan eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 60 sanık hakim karşısına çıkarıldı.

28 Kasım 2018 Çarşamba 17:27
Eski vali hakim karşısına çıkarıldı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 11'i tutuklu 60 sanığın yargılanmasına devam edildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, eski Vali Harput'un da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları ve sanık yakınları hazır bulundu.

Duruşma yarına ertelendi

Son savunmaları alınan bazı sanıklar, haklarındaki iddiaları reddetti, beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi.

 

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 17:27
  1. Şahabettin Harput
  2. Fetullahçı Terör Örgütü
  3. Bursa Valiliği

YORUM YAZ

  • Yunus 16 Yunus 16 54 dk önce
    BU FETÖ CÜ DE AZ BİR CEZA İLE YIRTARSA, FETÖ HİÇBİR ZAMAN DİZ ÇÖKMEZ. HİMMETLERİ TOPLATAN BU PARALAR AMERİKA YA GİTTİ, ÖZEL ÜNİVERSİT NİN YERİNİ VEREN BU ZAT, VALİLİKTEN SONRA AYNI ÜNİVERSİTEDE BAŞKANLIK YAPAN BU ZAT..... BUNUN YARDIMLARI BURADAN ABD YE YOL OLUR. LAKİN BU ZAT GERÇEKTEN SORGULANSIN ONLARCA İŞ ADAMI ONLARCA SİYASİ PAÇAYI KURTARAMAZ. Ucu BARINÇ A UCU FÇELİK E GİDER.
  • MilletMillet1 sa önce
    Bu terörden yargılanan fetöcü hiçi vali yapanlar hala AKP de siyasete devem ediyor. Reisi kastetmiyorum Ona bu hiçi önerenleri söylüyorum. Tıpkı muhasebeci Kenan' ı tıpkı İstanbul valisini tıpkı İstanbul emniyet müdürünü önerenler gibi. Bu liste uzayıp gider
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