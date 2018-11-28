Eski vali hakim karşısına çıkarıldı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 11'i tutuklu 60 sanığın yargılanmasına devam edildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, eski Vali Harput'un da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları ve sanık yakınları hazır bulundu.

Duruşma yarına ertelendi

Son savunmaları alınan bazı sanıklar, haklarındaki iddiaları reddetti, beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi.