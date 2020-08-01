Eski uyuşturucu bağımlısı anlattı: Nasıl kurtuldum?

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Yaklaşık 10 yıl boyunca birçok uyuşturucu madde kullanan ve bağımlılığından kurtulmayı başaran Sen Varsan Biz de Varız Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Fatih Yüzügüler, uyuşturucu ile mücadeledki tecrübelerini yeniakit.com.tr'ye anlattı.

"Uyuşturucu ile mücadelede toplumumuzun bilinçlendirilmesi, gerekir." diyen Yüzügüler, "Sadece hastanede yatarak ilaçlı tedavi ile uyuşturucudan kurtulmak mümkün değil. Madde bağımlılığı kronik bir rahatsızlık. Tıpkı şeker ya da tansiyon hastaları gibi sürekli gözetim altında tutulacakları bir tedav,i süreci gerekiyor." ifadelerini kullandı.

'Bağımlı arkadaşlarımızı 24 saat gözetim altında tutuyoruz'

İki yıldan fazla zamandır Sen Varsan Biz de Varız Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde olduğunu belirten Yüzügüler, "5 dönüme yakın bir arazi üzerinde çalışıyoruz. İçeride hayvanlar var, doğal bir ortama sahibiz. Biz burada manevi ağırlıklı bir destek de vererek rehabilite süreci yürütüyoruz. Mesela bağımlı kardeşlerimize bazı filmler izletiyoruz. Bu filmlerdeki mesajlar onların bilinçaltlarına işliyor. Halbu ki onlar sadece film izlediklerini düşünüyorlar. Öte yandan buradaki arkadaşlarımızın uykusu, yeme içmeleri düzene girene kadar onları 24 saat gözetim altında tutuyoruz." diye konuştu.

Muhammed Fatih Yüzügüler, sözlerine şöyle devam etti:

"Kuruluşumuzun başarılı olmasının en önemli sebebi gönüllülük esası ile çalışıyor olmamız. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bir öğünlük yemeğimiz karşılanıyor. Burada tedavi olmaya gelen arkadaşlarımızın ailelerinin durumu varsa onların yardımlarını bir havuzda topluyoruz. Zaman zaman bazı zorluklar yaşasak da elimizden geldiği kadar ayakta kalmaya çalışıyoruz."