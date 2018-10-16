Eski üyesinden FETÖ yorumu: Türkiye’de katil ABD’de mafya

ABD'de FETÖ'ye bağlı farklı okullarda 2008-2015 yıllarında öğretmenlik yapıp daha sonra örgütten ayrılan Ersin Konkur, yaşadıklarını anlattı. Örgütün ABD'deki sözleşmeli (charter) okullarındaki sahtekarlıkları belgeleriyle ortaya koyan Konkur, okullardaki yasa dışı adımları gördükçe örgütten uzaklaşmaya başladığını ve en nihayetinde okuldan atılma ve dava açma noktasına geldiğini belirtti. Amerikan devleti içindeki bazı unsurların veya kurumların FETÖ'yü destekliyor olabileceğine işaret ederken Konkur, "Türkiye Cumhuriyeti bunları terörist olarak görüyor ama ABD’de herhangi bir terör faaliyetleri yok. Bunların ABD’de mafya örgütü olarak kabul edilmesi lazım. Hakikaten mafya bunlar. Devleti dolandıran, soyan bir örgüt. ABD devleti, özellikle FBI içinde bunlarla hakikaten uğraşan, banka hesaplarını didik didik araştıran insanlar da var. Gün gelecek hepsi ortaya çıkacak. Batı bu örgütü destekliyormuş gibi görünebilir ama Batı'daki insanlar bence biraz hümanist yaklaşıyorlar olaya. Yoksa yalancı olduklarını biliyorlar" şeklinde konuştu.

Öğretmen maaşlarının bir kısmı örgüte geri dönüyor

FETÖ'nün tüm dünyadaki yapılanmasında olduğu gibi ABD'deki okullarında da maaş alan çalışanların ücretlerinin belli bir bölümünü zorunlu olarak örgüte geri verdiklerini kaydeden Konkur, "Türklerin hepsi aynı şekilde. Genel müdüründen, müdür yardımcısından öğretmenine kadar Türk olanların hepsi aldıkları maaşların belli bir kısmını geri örgüte döndürüyorlar. Bana diyor ki ben sana okuldan yıllık şu kadara anlaşma imzalayacağım. Para senin hesabına yatacak. Diyelim ki hesabına 3 bin 500 dolar yattı. Ama senin alman gereken Excel hesaplamasına göre 3 bin dolar. Ne yapacaksın, o parayı çekip 500 dolarını bana getireceksin. Sistem bu" dedi.

Parayı cebe indiriyorlar

ABD'de tanıklık ettiği bir diğer yasa dışı olayı da anlatan Konkur, "2012-13 yıllarında Dallas’ta bir tane öğretmen vardı, Türkçe öğretiyordu. Ama bu şahsa ABD’de çalışma iznine başvururken müdür yardımcısı olarak çalışma iznine başvurmuşlar. Resmiyette müdür yardımcısı olduğu için 60 bin dolar civarında yıllık maaş alıyor. Fakat normalde bu şahıs öğretmen olsa 47-48 bin dolar maaş alacak. Bu şahsın maaşını da şişirip artan parayı da nakit olarak ceplerine indiriyorlardı" ifadelerini kullandı.

İşte o zorla alınan paralar