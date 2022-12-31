Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktıkları sırada motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurularak yaralanan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, Bozkurt ise omzundan yaralandı.

3 kişi gözaltına alındı

Ankara Valiliği, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti faillerinden olduğu değerlendirilen 1 kişi ve olaya karışan 2 kişi olmak üzere 3 kişi gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili diğer kişi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettirilmektedir." ifadesine yer verildi.

"Çalışmalar, büyük bir titizlikle sürdürülmektedir"

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bir önceki paylaşımda, "Çankaya ilçemizde meydana gelen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi olayının faillerinin tespit ve yakalanmasına yönelik çalışmalar, olayın olduğu andan itibaren büyük bir titizlikle sürdürülmektedir. Gelişmelerden kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir." denilmişti.