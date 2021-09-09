Eski tweetleri gizleme nasıl yapılır? Tweetler korumaya nasıl alınır?

Tweetlerimi kimler görebilir? Üçüncü taraf bir uygulamaya, hesabınıza erişim yetkisi verdiyseniz bu üçüncü taraf uygulama korumalı Tweetlerinizi görebilir. Herkese Açık Tweetler, Twitter hesabı olsun ya da olmasın herkes tarafından görülebilir. Korumalı Tweetler, yalnızca Twitter takipçileriniz tarafından görülebilir. Takipçilerinizin, Tweetlerinizin görüntülerini yakalamaya ve paylaşmaya devam edebileceğini lütfen unutmayın.

Tweetlerinizi korumaya alma

Tweetler nasıl korumaya alınır? Masaüstü için şu yollar izlenir: Üç nokta (…) simgesine tıklayın. Ayarlar ve gizlilik'e gidin. Hesabınız'a gidin ve Hesap bilgileri'ne ilerleyip parolanızı girin. Korumalı Tweetler'e ilerleyin, oka tıklayın ve Tweetlerimi korumaya al'ın yanındaki onay kutusunu işaretleyin. Sizden İptal'i veya Korumaya al'ı seçmeniz istenecektir; Korumaya al'ı seçin. Fikrinizi değiştirirseniz, Tweetlerinizin korumasını kaldırmak için size sorulduğunda onay kutusunun işaretini kaldırın ve İptal'i seçin. Peki tweetlerin korumasını kaldırmak isteyen biri hangi yolu ve yöntemi kullanmalı?

Tweetlerin korumasını kaldırma nasıl yapılır?

Web için Tweetlerimi korumaya al'ın yanında bulunan kutunun işaretini kaldırın. iOS İçin Twitter ve Android İçin Twitter uygulamalarında, Tweetlerini korumaya al öğesinin yanında bulunan kaydırıcının veya kutunun işaretini kaldırın.

Tweetlerinizi herkese açık hale getirmeden önce, bekleyen takipçi isteklerini incelediğinizden emin olun. Bekleyen durumunda kalan hiçbir istek otomatik olarak kabul edilmez. Bekleyen durumunda bırakılırlarsa bu hesapların sizi tekrar takip etmesi gerekir.

Tweetlerinizin korumasını kaldırmanın, daha önce korumalı olan Tweetlerinizin herkese açık duruma gelmesine neden olacağını lütfen unutmayın.

Eski bir tweet nasıl bulunur?

Twitter'daki tüm tweetlerinizi görmek istiyorsanız Twitter'dan dosya talebinde bulunabilirsiniz. Ayarlar'dan Hesap sekmesine tıklayın sayfanın en altında Tweet arşivini iste seçeceğini göreceksiniz. Burada oluşturacağınız talep ile ilk Tweetinizden itibaren tüm Tweetlerinizi içeren bir dosya isteğinde bulunabilirsiniz.

Eski tweetler nasıl silinir?

Eski tweetleri silme işlemi nasıl yapılır? Eski tweetleri işlemini gerçekleştirmek için ilk önce Twitter’a giriş yapın. Gelişmiş arama kısmında kullanıcı adınızı ve tweetlerinizi silmek istediğiniz ilk ve son tarih aralığını alttaki resimdeki gibi giriyorsunuz. İşlem tamamlandıktan sonra ara butonuna basıyoruz. Konum kısmını boş bırakmalısınız.

Sosyal medya platformu Twitter, artık kullanıcılarına en eski tweetleri toplu halde gizleme imkanı sunacak. Twitter, kullanıcıların Tweet ve beğenilerini kimlerin görebileceğini sağlayan gizlilikle ilgili yeni özellikler planlıyor. Ayrıca, Beğen düğmesine bastığınız tweet'leri kimlerin görebileceğine karar verebilir ve etiketinizi kaldırmak için ayrı ayrı tweet yazarlarına güvenmek yerine, kimliğinizden bahseden konuşmalardan kendinizi tamamen kaldırabilirsiniz. Twitter, hesap sahibi tarafından belirlenen belirli bir süre sonra diğer kullanıcıların bunları görememesi için eski tweet’leri arşivleme seçeneği getiriyor. Eski tweetleri gizlemeye imkan verecek ayarlamaların önümüzdeki aylarda hayata geçmesi bekleniyor.