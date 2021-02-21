Eski Türkiye’yi anlatarak bugünkü iktidara sallıyorlar! Selda Bağcan 'çıplak arama' tartışmasını yanlış anladı

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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in 'çıplak arama'nın günümüzde yaşanmadığına yönelik sözleri, Selda Bağcan tarafından yanlış anlaşıldı.

Darbeci Kenan Evren döneminde yaşadıklarını anlattı

Eski Türkiye mağdurlarından Selda Bağcan, darbeci Kenan Evren döneminde şarkıları sebebi ile hapse girdiğini söyledi. O günlerde cezaevinde 'çıplak aramaya' maruz kaldığını ifade eden Bağcan, on yıllar önce yaşadığı zulmü günümüzle ilişkilendirerek isim kullanmadan AK Parti iktidarını ve emniyeti hedef aldı.

'Her girişte çıplak arandım'

Bağcan twitter hesabından paylaştığı mesajında şunları söyledi:

"Şarkılarımdan dolayı üç defa hapse girdim. Aynı şarkılar şimdi dünyada meşhur oldu. Ve ben her girişte çıplak arandım. Anlamak istemeyenlere duyurulur."

Eski Türkiye'de yaşadığı zulmü anlatarak bugünkü iktidara sallayan Bağcan, geçmiş aylarda verdiği bir röportajda sarf ettiği "Yeni bir Gezi'ye ihtiyaç var" sözleri ile hatırlanıyor. Geçmişte uğradığı haksızlıkları anlatan Bağcan, bugün ise toplumu iktidara karşı provoke edecek kadar özgür bir tutum ile yeni bir Gezi için rahatça çağrıda bulunabiliyor.

Özlem Zengin ne demişti

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Yargıtay tarafından onanan hapis cezası Meclis'te okunduktan soınra milletvekilliği düşecek HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun gündeme getirdiği 'çıplak arama' iftirasına şöyle cevap vermişti: "Suç duyurusu olaydan hemen sonra yapılır. Bir kadın çıplak arandıysa dakikasında bundan rahatsızlığını beyan eder. Onurlu ve ahlaklı kadın, şikayet etmek için bir sene beklemez. Bu kurgusal bir harekettir."