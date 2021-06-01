Eski Türkiye’de vatandaşı işte böyle kandırmaya çalışıyorlardı
Muhalefetin son dönemde ekonomi üzerinden yürüttüğü algı operasyonu eski Türkiye manzarasını bir kez daha gündeme getirdi.
Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırıların yerli taşeronları yürüttükleri algı operasyonu ile ülkede karanlık bir tablo çiziyor.
Eski Türkiye’de ise oy devşirmek için zamların seçim sonrasına ertelendiği gerçeği sosyal medyada dolaşan bir video ile bir kez daha ortaya çıktı.
Doğu Perinçek, Mesut Yılmaz ve Süleyman Demirel’in katıldığı bir programda "Süleyman Demirel, dayayacak. esas ustası." İfadeleri dikkat çekiyor.