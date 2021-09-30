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Siyaset “Eski Türkiye” özlemi depreşti! Muhalefet, ‘parlamenter sistem’ toplantısı yapacak
Siyaset

“Eski Türkiye” özlemi depreşti! Muhalefet, ‘parlamenter sistem’ toplantısı yapacak

CHP, İP, SP, DP, Gelecek ile DEVA partilerinin yetkilileri, 5 Ekim’de TBMM’de bir araya gelerek, “parlamenter sistem” konusunda uzlaşılan ilkelerle ilgili toplantı yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 18:14:00 -
“Eski Türkiye” özlemi depreşti! Muhalefet, ‘parlamenter sistem’ toplantısı yapacak

“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” çalışmalarının masaya yatırılacağı toplantıda, partilerin kamuoyuna açıklanan parlamenter sistem çalışmalarında yer alan “tarafsız, partisiz cumhurbaşkanı”, “güçlü Meclis” ve “bağımsız yargı” temel ilkeleriyle ilgili görüşlen konuşulacak. İP’li Bahadır Erdem, toplantıya ilişkin şunları söyledi: “Ortak bir dilimiz olacak. Belki seçimlerden sonra nasıl hareket edeceğimizin de yol haritasını ortaya koyacağız. Bir Millet İttifakı’mız var. Buna ek olarak Gelecek ve DEVA geldi. Biz şu anda Anayasa’yı değiştirme ittifakı kurduk.”

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