Eski Tunus Kurucu Meclis Başkanından, Cumhurbaşkanına "ulusal diyalog" çağrısı

TUNUS (AA) - Eski Tunus Kurucu Meclis Başkanı Mustafa bin Cafer, Cumhurbaşkanı Kays Said'e tüm siyasi partileri bir araya getirecek ulusal bir diyalog başlatma çağrısı yaptı.

Tunus'ta meclisin feshedilmesi ve ulusal bir hükümet kurulması yönündeki taleplerin dillendirilmeye başlamasının ardından Bin Cafer Facebook sayfasında konuyla ilgili bir video yayımladı.

Videoda "Cumhurbaşkanı Said'in siyasi partileri bir araya getirme ve gerçek bir uzlaşı için ulusal diyalog kanalıyla çözüm üretmeye herkesten daha yetkin olduğunu" ifade eden Bin Cafer, ülkede 2013'tekine benzer siyasi bir kriz yaşandığını kaydetti.

"Bir tıkanma ve parçalanma hali içindeyiz. Bu durum, siyasi söylemde daha önce görülmemiş bir ahlaki yozlaşma, nefret, kin ve ötekini dışlama derecesine ulaştı." diyen Bin Cafer, bu durumun, ulusal güvenliği tehdit ettiğini savundu.

Bin Cafer, ülkeyi kaosa sürüklemek ve diktatörlük yıllarına geri döndürmek isteyenler olduğunu aktardı.

Tunus'ta 2013'te, sol eğilimli muhalif siyasetçiler Şukri Belıyd ve Muhammed el-Berahimi'nin öldürülmesinin ardından ülkedeki siyasi gelirim artmıştı.



Tunus'taki sivil oluşumlardan "Üçüncü Cumhuriyet İttifakı" perşembe günü yaptığı basın toplantısında, pazar günü Bardo Meydanı'nda meclisin feshi, partizan olmayan ulusal bir hükümet kurulması, işsizliğe çözüm bulunması gibi siyasi talepleri dillendirmek için barışçıl süresiz oturma eylemi başlatacaklarını duyurmuştu.

Nahda Hareketi ise meclisin feshi çağrısının istikrara zarar verdiğini ve ülkeyi kaosa sürükleyebileceğini açıklamıştı.

Arap Baharı'nın tek başarı örneği Tunus, komşusu Libya'da yaşanan gelişmelerle eş zamanlı siyasette gerilimin yükseldiği bir döneme şahit oldu. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır basını, Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'ye yönelik bir karalama kampanyası başlatırken, Tunus içindeki bazı aktörlerin de bu asılsız haberleri kullanmasıyla "Meclisin feshedilmesi, hükümetin düşmesi" yönünde sosyal medyada birtakım kampanyalar yapılmıştı.



