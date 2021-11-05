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Dünya Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki: Bu bir tehdit mesajı
Dünya

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki: Bu bir tehdit mesajı

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, hakkında çıkarılan "uluslararası tutuklama" kararının "tüm Tunuslular için bir tehdit mesajı" olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 00:05:00 -
Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki: Bu bir tehdit mesajı

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, hakkında çıkarılan "uluslararası tutuklama" kararının "tüm Tunuslular için bir tehdit mesajı" olduğunu söyledi.

Merzuki, söz konusu tutuklama kararını, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna değerlendirdi.

Hakkında çıkarılan "uluslararası tutuklama" kararına şaşırmadığını ve bunun "beklediği bir adım" olduğunu kaydeden Merzuki, "Tunus yönetiminin hakkımda çıkardığı tutuklama kararı, tüm Tunuslular için bir tehdit mesajıdır." dedi.

Tunus Asliye Hukuk Mahkemesince yayımlanan yazılı açıklamada, "Muhammed Munsif el-Merzuki dosyasından sorumlu soruşturma hakimi, Merzuki için uluslararası tutuklama kararı çıkarttı." ifadelerine yer verilmişti.

Merzuki hakkında soruşturma

Merzuki, France 24'ün Arapça kanalında yayınlanan bir röportajında, "Uluslararası Frankofoni Zirvesi'nin Tunus'ta düzenlenmesinin darbeye destek olacağını düşündüğüm için Tunus'ta zirvenin yapılmaması için çalıştım ve bu yaptığımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said de 14 Ekim'de Tunus Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen ilk Bakanlar Kurulu toplantısında, "Adalet Bakanımızdan talep ediyorum, Tunus'un çıkarlarını hedef alan diplomatik pasaport sahipleri ile ilgili soruşturma açılsın, devletin iç ve dış güvenliğine kimse komplo kuramaz." demişti.

Said, yurt dışında Tunus'a komplo kuranların devletin iç ve dış güvenliğini hedef aldığını, bu kişilerin diplomatik pasaport taşımaya haklarının olmadığını söylemişti.

Bunun üzerine 15 Ekim'de Merzuki hakkında Uluslararası Frankofoni Zirvesi'ne ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma açılmıştı.

Tunus İstinaf Mahkemesi Sözcüsü Habib Tarhani, Merzuki'nin France 24'ün Arapça kanalında yayınlanan ifadeleriyle ilgili Adalet Bakanı Leyla Ceffal'in verdiği izne dayanarak başkentteki Asliye Mahkemesi'nde Merzuki hakkında soruşturma başlatıldığını söylemişti.

Merzuki ise suçlamaları reddederek, ülkesinin aleyhine çalışmadığını, 25 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü kararlarını darbe olarak gördüğünü ve buna karşı çıktığı için hedef alındığını dile getirmişti.

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