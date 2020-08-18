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Gündem Eski Tuğgeneral Ahmed Rahhal ile ilgili karar verildi! BAE ve Suudiler ortalığı karıştırdı
Gündem

Eski Tuğgeneral Ahmed Rahhal ile ilgili karar verildi! BAE ve Suudiler ortalığı karıştırdı

Suriye'yi yerle bir eden Esed rejimine bağlı eski Tuğgeneral Ahmed Rahhal, Türkiye'de yakalanarak gözaltına alındı. Yaşanan durum BAE ve Suudiler tarafından manipüle edildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 17:06:00 -
Eski Tuğgeneral Ahmed Rahhal ile ilgili karar verildi! BAE ve Suudiler ortalığı karıştırdı

Esed rejiminin eski Tuğgenerali Ahmed Rahhal, Türkiye’de yakalanarak gözaltına alındı. Meydana gelen olay BAE ve Suudi troll hesapları tarafından manipüle edilerek tepki çekti.

Esed’in eski askeri, Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.

Suudi Arabistan’ın El Arabiya ve BAE’nin Orient gibi medya kanallarında Rahhal’ın gözaltına alınmasıyla ilgili olarak Türkiye’yi hedef alan haberler yapıldı.

Bazı Suudi ve BAE’li hesaplar ise Rahhal’ın Türkiye’yi eleştirdiği gerekçesiyle gözaltına alındığına ilişkin yalan yanlış paylaşımlar yaptı.

Paylaşımlarda Türkiye ile ilgili küstah ifadelere de yer verildi.

Yine troller

BAE ve Suudi hesapları Ortadoğu’da manipülatif haberler yaparak bölgede birçok krizi ortaya çıkarıyor.

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