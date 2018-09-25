Eski TRT çalışanına Erdoğan'a hakaretten hapis cezası

25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık B.E. ve avukatı Hasan Hüseyin Evin ile TRT avukatı Mustafa Halit Çelik katıldı.

Şikayetlerinin devam ettiğini dile getiren Çelik, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı Evin, müvekkilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmediğini, sosyal medya üzerindeki ifadelerinin ifade özgürlüğü kapsamında ele alınması gerektiğini savunarak, burada hak ve özgürlüğün kullanılmasının söz konusu olduğunu iddia etti.

Hakim, "Cumhurbaşkanı hakaret" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdığı B.E'nin bu cezasının ertelenmesine karar verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, emniyet mensupları, eski TRT çalışanı B.E, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklanan B.E, hakkında hazırlanan iddianamede "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla dava açılmıştı.

B.E, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.