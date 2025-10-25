Eski tip ehliyet yenileme süresi bitti mi?

Ehliyet yenileme sürecinde kritik haftaya girildi. 1 Ocak 2016 öncesi düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin geçerliliği birkaç gün içinde sona erecek. Türkiye genelinde milyonlarca sürücü, “Ehliyet yenileme süresi bitti mi?” sorusunun cevabını ararken nüfus müdürlüklerinde yoğunluk giderek artıyor. Peki, eski tip ehliyet yenileme süresi ne zaman son?

Eski tip ehliyetler ne zamana kadar geçerli?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugüne kadar 35 milyon 583 bin 584 kişi ehliyetini yeniledi. Ancak halen 1 milyon 904 bin 280 kişi eski tip sürücü belgesini kullanıyor. Bu kişilerin 31 Ekim 2025’e kadar işlemlerini tamamlamamaları durumunda ehliyetleri geçersiz hale gelecek. Bu tarih itibarıyla eski tip ehliyetlerle araç kullanmak artık mümkün olmayacak.

Ehliyet yenileme süresi uzatılacak mı?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürecin uzatılmayacağını açıkça belirtti. Yerlikaya yaptığı açıklamada, “31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak” dedi. Bu açıklama, vatandaşların son haftaya girerken işlemlerini hızlandırmalarına neden oldu.

Ehliyet yenileme ücreti ne kadar olacak?

Ehliyetini 31 Ekim’e kadar yenileyen vatandaşlar yalnızca 15 lira ödeyecek. Ancak Kasım itibarıyla bu ücret büyük oranda artacak. 1 Kasım’dan sonra yenileme ücretleri B sınıfı için 7 bin 438 liraya, ağır vasıta sınıflarında ise 11 bin lirayı aşacak. Bu nedenle sürücülerin birkaç gün içinde başvuru yapmamaları halinde binlerce liralık ek maliyetle karşılaşacağı uyarısı yapılıyor.

Ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılır?

Sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlar, Alo 199 hattı, “nvi.gov.tr” sitesi ya da mobil uygulama üzerinden randevu alabiliyor. Başvuru sırasında eski sürücü belgesinin ibraz edilmesi, 15 liralık ücretin ödenmesi, biyometrik fotoğraf, sağlık raporu ve güncel adres bilgilerinin sunulması gerekiyor. Yeni ehliyetler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslere gönderiliyor.