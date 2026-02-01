Kandil’in âşığı! Sezgin Tanrıkulu şimdi de PKK için yardım istedi

HABER MERKEZİ

Daha önce Türk Silah Kuvvetleri’ne iftira atan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu bir kez daha Kandil’in savunuculuğuna soyundu. PKK’lı teröristler ne zaman köşeye sıkışsa yardıma koşan Tanrıkulu terör örgütü PKK/YPG’nin kümelendiği bölgeye yardım istedi. Terör örgütü PKK/YPG’nin sıkıştığı Ayn el Arap’ta ciddi bir insani dram yaşandığını’ öne süren Tanrıkulu, “Kobani meselesi bizim açımızdan bir vicdan ve onur meselesidir” diyerek, “Uzun süredir kapalı olan Mürşitpınar Sınır Kapısı’nın yardım amacıyla açılması gerekmektedir” talebinde bulundu. İşte Sezgin Tanrıkulu’nun Kürt halkı bahanesiyle Suriye’deki YPG’li teröristler için adeta ağıtlar döktüğü algı kokan o feryad figanları: “Kobane’de bir insani dram yaşanıyor. Bugün itibariyle de SDG ile Şam Hükümeti arasında bir protokol imzalandı ve ateşkes kalıcı hale getirildi. Bundan sonrası bakımdan da bir çatışmanın, bir iç savaşın olmayacağını umut ediyoruz ve bu barışın Suriye’de inşası için de ilk adım olmasını diliyoruz.

“Kobane” kadar başına taş düşsün!

“Kobane meselesi bizim açımızdan bir vicdan ve onur meselesidir aynı zamanda. Orada büyük insani dramlar yaşanıyor şu anda. Insanlar yardıma muhtaçlar, ekmek, kuru gıda ve su gibi. Diyarbakır Kent Dayanışma ve Koruma Platformu yaklaşık 25 tır’lık bir malzemeyi, insani yardım içeren malzemeyi Diyarbakır’da tedarik etti ve yola çıkardı. Ancak Suruç’tan Kobane’ye gitmesine izin verilmiyor. Mürşitpınar Sınır Kapısı uzun zamandır kapalı. Bu sınır kapısının bu amaçla, yani insani yardım amacıyla, açılması lazım. Geçici bir süreyle açılması lazım. Dışişleri Bakanlığının, İçişleri Bakanlığının buna izin vermesi lazım. Dışişleri Bakanlığının Şam Rejimiyle, Şam Hükümetiyle El Şara’yla temas etmesi pekâlâ mümkün. Kobane Meselesi, bir kez daha altını çiziyorum, bizim açımızdan aynı zamanda bir vicdan meselesidir, bir insani meseledir. Kapının bir an evvel açılması gerekliliği konusunda İçişleri Bakanlığını ve Dişişleri Bakanlığını göreve davet ediyorum.”