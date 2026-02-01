  • İSTANBUL
Dünya Trump, kirli geçmişine kılıf arıyor: Epstein dosyasında ‘aklanma’ tiyatrosu
Dünya

Trump, kirli geçmişine kılıf arıyor: Epstein dosyasında ‘aklanma’ tiyatrosu

Giriş Tarihi:
Jeffrey Epstein skandalının karanlık dehlizlerinden sızan milyonlarca sayfalık yeni belgeler, ABD siyasetinde taşları yerinden oynattı. Dosyalarda adı geçen dev isimlerin başında gelen Donald Trump, Air Force One uçağında yaptığı açıklamayla savunmadan hücuma geçerek, belgelerin kendisi için bir mahkumiyet değil, "aklanma vesikası" olduğunu iddia etti.

Milyarder sapık Jeffrey Epstein’in fuhuş ve istismar ağına dair 3 milyon sayfalık yeni dosyanın açılması, ABD Başkanı Donald Trump’ı telaşlandırdı. Dosyalarda adı çarşaf çarşaf ilan edilen Trump, uçakta gazetecilerin karşısına geçerek belgelerin kendisini "akladığı" masalını anlatmaya başladı. "Belgeleri görmedim ama aklanmışım" diyerek mantık sınırlarını zorlayan Trump, kirli listedeki ismini "siyasi kumpas" kılıfıyla örtbas etmeye çalışıyor.

Trump, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein hakkında açıklanan yeni belgelerin "kendisini suçlamadığını, aksine akladığını" iddia etti.

Trump, Florida'ya seyahati sırasında Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla yeni dosyanın kamuoyuyla paylaşılmasına ilişkin konuştu.

Beklentilerin aksine belgelerin kendisi aleyhine bir durum ortaya koymadığını savunan Trump, belgelerde gazeteci Michael Wolff'un Epstein ile kendisine siyasi açıdan zarar vermek amacıyla hareket ettiğinin görüldüğünü ifade etti.

Trump, "Kendim görmedim ama çok önemli bazı kişiler bana, bunun yalnızca beni aklamakla kalmadığını, aynı zamanda insanların, o radikal solun, umduğunun tam tersi bir tablo ortaya koyduğunu söyledi." diye konuşarak, Wolff'a ve gerekirse Epstein'in mirasına dava açabileceklerini belirtti.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

