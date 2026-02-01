  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Az malzemeyle mükemmel tatlı tarifi... Evde kolayca yapılabilecek İtalyan lezzeti...
Selma Savcı

Az malzemeyle mükemmel tatlı tarifi... Evde kolayca yapılabilecek İtalyan lezzeti...

İtalyan mutfağının dünyaca ünlü tatlısı tiramisuyu evde kolayca yapabileceğinizi biliyor muydunuz?

#1
Foto - Az malzemeyle mükemmel tatlı tarifi... Evde kolayca yapılabilecek İtalyan lezzeti...

Labne peynirli muhallebisi, kahveyle ıslatılmış pandispanya katları ve kakao ile tamamlanan tarif, tatlı severlerden yoğun ilgi görüyor. İşte dünyanın en kolay tiramisu tarifi ve malzemeleri…

#2
Foto - Az malzemeyle mükemmel tatlı tarifi... Evde kolayca yapılabilecek İtalyan lezzeti...

Akşam çay yanına pratik tatlı araştıranlar tiramisu tarifini merak ediyor. Kökeni İtalya'ya dayanan ve adını "beni kendime getir" anlamına gelen ifadesinden alan tiramisu, son dönemde evde tatlı hazırlamak isteyenlerin en çok tercih ettiği tarifler arasında bulunuyor.

#3
Foto - Az malzemeyle mükemmel tatlı tarifi... Evde kolayca yapılabilecek İtalyan lezzeti...

Sade pandispanya keki, kahve, labne peyniri ve kakao gibi temel malzemelerle hazırlanan tatlı, hem lezzeti hem de kolay uygulanabilir yapımıyla öne çıkıyor. Uzmanlar, tiramisunun doğru kıvam ve lezzet için dinlendirilerek servis edilmesini önerirken, kakao sevmeyenler için alternatif üst süsleme seçeneklerinin de tarifte yer aldığına dikkat çekiyor.

#4
Foto - Az malzemeyle mükemmel tatlı tarifi... Evde kolayca yapılabilecek İtalyan lezzeti...

TİRAMİSU TATLISI MALZEMELER 1 paket sade pandispanya keki 1 adet üçü bir arada kahve

#5
Foto - Az malzemeyle mükemmel tatlı tarifi... Evde kolayca yapılabilecek İtalyan lezzeti...

Muhallebisi için; 2, 5 bardak süt 200 gr labne peyniri 3 tepeleme yemek kaşığı un 3 tepeleme yemek kaşığı toz şeker 1 paket vanilya

#6
Foto - Az malzemeyle mükemmel tatlı tarifi... Evde kolayca yapılabilecek İtalyan lezzeti...

Tatlıyı hazırlamaya öncelikle muhallebisini yaparak başlayın. Derin bir tencerenin içerisinde süt, un ve toz şekeri bir tencerede karıştırarak kaynayana kadar pişirin. Kabarcıklar oluşunda ocaktan alıp içerisine vanilyayı ilave edin. 15 dakika kadar soğumaya bıraktıktan sonra labne peynirini ekleyip çırpın. Kahveyi bir su bardağının içerisinde sıcak su ile eritin. Pandispanya kekini hazırladığınız kahveli su ile ıslatın. Soğuyan muhallebinin yarısını 1 tane pandispanyanın üstüne dökerek yayın. Diğer pandispanya kekini üzerine koyarak kalan muhallebiyi de üzerine dökün ve güzelce yayın. Tatlının en üst kısmına istediğiniz miktarda kakao serpin ve soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.

#7
Foto - Az malzemeyle mükemmel tatlı tarifi... Evde kolayca yapılabilecek İtalyan lezzeti...

Tiramisu üzerine kakao dökülür. Ama kakao sevmeyenler kakao ile birlikte fıstık, bisküvi kullanarak kakao tadını biraz azaltabilir. İtalyan kökenli bir yaş pasta olan tiramisunun İtalyanca'daki anlamı 'Tira mi su' "Beni kendime getir, kaldır" demektir.

