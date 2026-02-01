  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Resmen dillendirilmeye başlandı bile... Mauro Icardi rakibe! Galatasaray'ı sallayacak iddia

Galatasaray'da Osimhen'in gelişiyle artık iyiden iyiye gözden düşen Arjantinli golcü için geri sayım başladı...

#1
Foto - Resmen dillendirilmeye başlandı bile... Mauro Icardi rakibe! Galatasaray'ı sallayacak iddia

Mauro Icardi'yi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Juventus'un kadroya katmak istediği iddia edildi.

#2
Foto - Resmen dillendirilmeye başlandı bile... Mauro Icardi rakibe! Galatasaray'ı sallayacak iddia

Mauro Icardi ile ilgili İtalya’dan duyda inanma tadında bir iddia geldi. Transfer bombacısı Alfredo Pedullà, Juventus’un, Icardi’yi yeniden Serie A'ya getirmek için nabız yokladığını iddia etti.

#3
Foto - Resmen dillendirilmeye başlandı bile... Mauro Icardi rakibe! Galatasaray'ı sallayacak iddia

Daha önce Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri için de nabız yoklayan Juventus'un gol yollarındaki etkinliğini artırmak amacıyla Icardi’nin durumunu sorduğu iddia edildi. İtalyan devinin, yıldız oyuncunun transferi için resmi kanallar üzerinden ilk temasları kurduğu belirtildi.

#4
Foto - Resmen dillendirilmeye başlandı bile... Mauro Icardi rakibe! Galatasaray'ı sallayacak iddia

Ancak bu transfer operasyonunun önünde bazı önemli engeller bulunuyor. Icardi’nin Galatasaray’dan aldığı yüksek maaş ve bonservis beklentisi. Galatasaray yönetimiyle devam eden yeni sözleşme görüşmelerindeki belirsizlik. Sezonun kritik bir evresinde olunması nedeniyle tarafların anlaşma zemini araması.

#5
Foto - Resmen dillendirilmeye başlandı bile... Mauro Icardi rakibe! Galatasaray'ı sallayacak iddia

La Gazzetta dello Sport'a göre de; Juventus, Icardi’yi yeniden İtalya’ya getirmeyi deniyor. Menajerler, Galatasaray’ı oyuncuyu bırakmaya ikna etmeye çalışıyor.

#6
Foto - Resmen dillendirilmeye başlandı bile... Mauro Icardi rakibe! Galatasaray'ı sallayacak iddia

Alfredo Pedulla'ya göre de Mauro Icardi'nin Juventus'a transfer olması için Galatasaray Başkanı’nın onay vermesi gerekiyor. Juventus'un girişimi sürüyor.

#7
Foto - Resmen dillendirilmeye başlandı bile... Mauro Icardi rakibe! Galatasaray'ı sallayacak iddia

Juventus, Mauro Icardi hamlesini Luciano Spalletti'nin talebi sonrası yaptı. Galatasaray ise Mauro Icardi için bonservis talep ediyor.

#8
Foto - Resmen dillendirilmeye başlandı bile... Mauro Icardi rakibe! Galatasaray'ı sallayacak iddia

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Juventus Teknik Direktörü Spalletti'nin geçtiğimiz gün Icardi hakkında söylediği sözler akıllara geldi.

#9
Foto - Resmen dillendirilmeye başlandı bile... Mauro Icardi rakibe! Galatasaray'ı sallayacak iddia

- Icardi, ceza sahası içindeki bitiricilik açısından, çalıştırma şansına sahip olduğum en iyi forvetlerden biri.

