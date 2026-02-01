Resmen dillendirilmeye başlandı bile... Mauro Icardi rakibe! Galatasaray'ı sallayacak iddia
Galatasaray'da Osimhen'in gelişiyle artık iyiden iyiye gözden düşen Arjantinli golcü için geri sayım başladı...
Mauro Icardi'yi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Juventus'un kadroya katmak istediği iddia edildi.
Mauro Icardi ile ilgili İtalya’dan duyda inanma tadında bir iddia geldi. Transfer bombacısı Alfredo Pedullà, Juventus’un, Icardi’yi yeniden Serie A'ya getirmek için nabız yokladığını iddia etti.
Daha önce Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri için de nabız yoklayan Juventus'un gol yollarındaki etkinliğini artırmak amacıyla Icardi’nin durumunu sorduğu iddia edildi. İtalyan devinin, yıldız oyuncunun transferi için resmi kanallar üzerinden ilk temasları kurduğu belirtildi.
Ancak bu transfer operasyonunun önünde bazı önemli engeller bulunuyor. Icardi’nin Galatasaray’dan aldığı yüksek maaş ve bonservis beklentisi. Galatasaray yönetimiyle devam eden yeni sözleşme görüşmelerindeki belirsizlik. Sezonun kritik bir evresinde olunması nedeniyle tarafların anlaşma zemini araması.
La Gazzetta dello Sport'a göre de; Juventus, Icardi’yi yeniden İtalya’ya getirmeyi deniyor. Menajerler, Galatasaray’ı oyuncuyu bırakmaya ikna etmeye çalışıyor.
Alfredo Pedulla'ya göre de Mauro Icardi'nin Juventus'a transfer olması için Galatasaray Başkanı’nın onay vermesi gerekiyor. Juventus'un girişimi sürüyor.
Juventus, Mauro Icardi hamlesini Luciano Spalletti'nin talebi sonrası yaptı. Galatasaray ise Mauro Icardi için bonservis talep ediyor.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Juventus Teknik Direktörü Spalletti'nin geçtiğimiz gün Icardi hakkında söylediği sözler akıllara geldi.
- Icardi, ceza sahası içindeki bitiricilik açısından, çalıştırma şansına sahip olduğum en iyi forvetlerden biri.
