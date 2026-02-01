  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Eklem sağlığında 'Kitosan' dönemi: Kıkırdak onarımına doğal destek! Tek tek sıraladı... İzmir'de gökyüzü delindi! Kemeraltı Çarşısı ve caddeler yine sular altında kaldı Az malzemeyle mükemmel tatlı tarifi... Evde kolayca yapılabilecek İtalyan lezzeti... Lookman transferi bitti uçağı bile hazır! O da ihtimaller arasında geçti ve bitti... Resmen dillendirilmeye başlandı bile... Mauro Icardi rakibe! Galatasaray'ı sallayacak iddia Sofranızda hâlâ yer açmadınız mı? Kemiklerin çimentosu o sebze... Bir porsiyon yeterli... Ustasından kütür kütür kalma garantisi: Eğer kullandığınız kavanozlar... Sakın bu hatayı yapmayın Onun ismi artık tüm aktarlarda geçti! Grip ve geçmeyen öksürüğe akgünlük sakızı tavsiyesi Resmen harekete geçtiler... Beşiktaş'ın 'Kömür gözlü'sü! Karar zamanı Resmen duyuruldu: TOGG'un yeni rengi belli oldu!
Gündem
5
Yeniakit Publisher
İzmir'de gökyüzü delindi! Kemeraltı Çarşısı ve caddeler yine sular altında kaldı
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

İzmir'de gökyüzü delindi! Kemeraltı Çarşısı ve caddeler yine sular altında kaldı

İzmir'de öğleden sonra aniden bastıran ve şiddetini giderek artıran sağanak yağış, kent sakinlerine zor anlar yaşattı.

#1
Foto - İzmir'de gökyüzü delindi! Kemeraltı Çarşısı ve caddeler yine sular altında kaldı

Kentte öğleden sonra başlayan yağış, zaman zaman şiddetini artırdı. Konak ilçesindeki bazı caddelerle Kemeraltı Çarşısı'ndaki bazı iş yerlerinde sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) ekipleri, Kemeraltı Çarşısı'nda tıkanan rögarları temizledi. Ekipler, yolda ilerlemekte güçlük çeken bazı vatandaşları araç kasasına alarak yolun karşısına geçirdi.

#2
Foto - İzmir'de gökyüzü delindi! Kemeraltı Çarşısı ve caddeler yine sular altında kaldı

Esnaf, dükkanlarında biriken suyu fırça yardımıyla tahliye etmeye çalıştı. İzmir Atatürk Lisesi bahçesindeki bir çam ağacının yola devrilmesi üzerine, itfaiye ekipleri bölgede çalışma yaptı. Alsancak semtinde de su baskınları yaşandı. Belediye ekipleri bu noktalarda da tahliye çalışması yürüttü. Kordon'da su birikintisi nedeniyle yolun karşısına geçemeyen bir grup genç, çekici yardımıyla karşıya geçti.

#3
Foto - İzmir'de gökyüzü delindi! Kemeraltı Çarşısı ve caddeler yine sular altında kaldı

Kordon'da 9 yıldır işletmecilik yapan Murat Okumuş, AA muhabirine, altyapı yetersizliği nedeniyle her yıl su baskınlarıyla karşılaştıklarını söyledi. Esnafın zor durumda kaldığını belirten Okumuş, "Dünya çapında turizme açık bir yer bu durumda olmamalı. Hiçbir şekilde bununla ilgili bir gelişme yaşamıyoruz. Esnaf zor durumda kalıyor." dedi. Esnaflardan Ramazan Çetinkaya da yollarda oluşan çukurlar nedeniyle belediyeye başvurduklarını ancak çözüme ulaşamadıklarını dile getirerek, yüzeysel müdahalelerin kalıcı sorunları gidermediğini ifade etti.

#4
Foto - İzmir'de gökyüzü delindi! Kemeraltı Çarşısı ve caddeler yine sular altında kaldı

Yağıştan en fazla etkilenen ilçeler arasında Buca, Karabağlar, Bayraklı ve Gaziemir yer aldı. Buca'daki Vali Rahmi Bey Mahallesi'nde taşan rögarlar nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu. Araçlar yolda güçlükle ilerlerken, vatandaşların karşıdan karşıya geçmekte zorlandığı görüldü. Mahalle esnafı Bahattin Kızılkaya, her yağmurda dükkanlarını su bastığını, bu nedenle iş yerlerini kapatmak zorunda kaldıklarını söyledi. Altyapı sorunu yaşandığını belirten Kızılkaya, "Ufak bir yağmurda burası bu hale geliyorsa, büyük bir yağmurda burada ne sel, ne felaketler yaşanır çok merak ediyoruz. Yağmur berekettir, yağması iyidir. Şu an barajların ve bizim suya ihtiyacımız var. Yetkililer altyapıya özen göstersin." diye konuştu. Ahmet Sevinç ise eşiyle akraba ziyareti için Buca'ya geldiğini belirterek, yolun karşısına geçmeye çalışırken cep telefonunu su birikintisine düşürdüğünü anlattı. Telefonunu bulamadığını belirten Sevinç, "Bu manzara beni üzüyor. İzmir'e en acil şekilde yardım gerekiyor. Yetkililer yardımcı olurlarsa seviniriz. Bizi de bu dertten kurtarmış olurlar." dedi. Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde de sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu, araçlar yolda güçlükle ilerledi. Belediye ekipleri, biriken suları vidanjör yardımıyla tahliye etmeye çalıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akkuyu’ya saldıranların asıl karın ağrısı ne? Erem Şentürk, İsrail militanlarının ve Deniz Zeyrek’in maskesini düşürdü!
Gündem

Akkuyu’ya saldıranların asıl karın ağrısı ne? Erem Şentürk, İsrail militanlarının ve Deniz Zeyrek’in maskesini düşürdü!

Türkiye’nin enerji bağımsızlığı yolunda attığı en dev adım olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali, yine malum çevrelerin hedefinde. Gazeteci Erem ..
ABD detayı! İran'daki saldırıda derin şüphe
Dünya

ABD detayı! İran'daki saldırıda derin şüphe

İran’ın Bender Abbas şehrindeki lüks bir konutta büyük bir patlama meydana geldi. Olay yerinden paylaşılan videolarda, binada büyük hasar me..
Cumhurbaşkanı Chaudhry Vefat Etti!
Dünya

Cumhurbaşkanı Chaudhry Vefat Etti!

Pakistan'ın kontrolündeki Azad Cammu Keşmir bölgesinin Cumhurbaşkanı Sultan Mehmood Chaudhry, 71 yaşında hayatını kaybetti. Pakistan Başbaka..
Bugün seçim olsa… MHP’li Adan, Cumhur İttifakı’nın oy oranını verdi
Gündem

Bugün seçim olsa… MHP’li Adan, Cumhur İttifakı’nın oy oranını verdi

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan'dan olası seçim senaryoları için dikkat çeken bir çıkış geldi. Adan, Cumhur İttifa..
Kavala duruşmasını izleyen 14 temsilci nerede?
Gündem

Kavala duruşmasını izleyen 14 temsilci nerede?

Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Kavala duruşmasını izleyen 14 temsilci nerede?" başlıklı yazısı...
Şüphe dolu birliktelik! Bir yanda Clinton bir yanda Mamdani’nin annesi
Gündem

Şüphe dolu birliktelik! Bir yanda Clinton bir yanda Mamdani’nin annesi

Epstein sapığının yakın dostu Bill Clinton’un yer aldığı ve New York'un Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin annesinin de bulunduğu ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23