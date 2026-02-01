İzmir'de gökyüzü delindi! Kemeraltı Çarşısı ve caddeler yine sular altında kaldı

Yağıştan en fazla etkilenen ilçeler arasında Buca, Karabağlar, Bayraklı ve Gaziemir yer aldı. Buca'daki Vali Rahmi Bey Mahallesi'nde taşan rögarlar nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu. Araçlar yolda güçlükle ilerlerken, vatandaşların karşıdan karşıya geçmekte zorlandığı görüldü. Mahalle esnafı Bahattin Kızılkaya, her yağmurda dükkanlarını su bastığını, bu nedenle iş yerlerini kapatmak zorunda kaldıklarını söyledi. Altyapı sorunu yaşandığını belirten Kızılkaya, "Ufak bir yağmurda burası bu hale geliyorsa, büyük bir yağmurda burada ne sel, ne felaketler yaşanır çok merak ediyoruz. Yağmur berekettir, yağması iyidir. Şu an barajların ve bizim suya ihtiyacımız var. Yetkililer altyapıya özen göstersin." diye konuştu. Ahmet Sevinç ise eşiyle akraba ziyareti için Buca'ya geldiğini belirterek, yolun karşısına geçmeye çalışırken cep telefonunu su birikintisine düşürdüğünü anlattı. Telefonunu bulamadığını belirten Sevinç, "Bu manzara beni üzüyor. İzmir'e en acil şekilde yardım gerekiyor. Yetkililer yardımcı olurlarsa seviniriz. Bizi de bu dertten kurtarmış olurlar." dedi. Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde de sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu, araçlar yolda güçlükle ilerledi. Belediye ekipleri, biriken suları vidanjör yardımıyla tahliye etmeye çalıştı.