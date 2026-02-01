Berat Gecesi neyi hatırlatıyor?

Ankara Büyükşehir belediye Başkanlığı eski genel Sekreteri Av. Cengiz Ocakçı, Berat Gecesi vesilesi ile kaleme aldı.

Ramazan yaklaşıyor Şaban ayının 15'i denince Berat Gecesi… O mübarek mevsimin günün içerisindeyiz... Berat Gecesi denince aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Günahlar affedilecek şeytanlar bağlanacak oruçlar tutulacak. Yok kardeş yok akşamları yatsıdan sonra camilerde toplantı olunacak sohbetler edilecek namazlar kılınacak. Yok kardeş yok Teheccüd namazları kılınacak, tespihler çekilecek zikirler edilecek. Yok kardeş yok. Peki ne olacak biliyor musunuz?

Berat denince aklıma gelen ne biliyor musunuz Saadet genel merkezine Kemal Kılıçdaroğlu çağırılacak genel merkezin önünü Cumhuriyet Halk Partili ve Saadetler dolduracak mikrofonlardan hoparlörlerden zikir değil kardeş, Onuncu Yıl marşı çalınacak ve toplanmış olan kalabalık topluca zikir etmeyecek. Allah Allah nidaları söylenmeyecek. Peki ya ne söyleyecek? Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye bağıracaklar birlikte el ele Saadet Partili, CHP'liler ve Temel Karamollaoğlu...

Saadet mücahitleri “Allahu Ekber Allahu Ekber” mi diyecek? Yok kardeş yok Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyerek el ele tutuştukları CHP'li militanlarla birlikte Onuncu Yıl Marşı eşliğinde bağıracaklar . Ve ilan edilecek Temel Karamollaoğlu tarafından, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı ve kalabalıktan korkunç bir “Allahu Ekber Allahu Ekber” sesleri mi?

Hayır hayır! Mustafa Kemal'in askerleriyiz sesleri arkada fon dediğim gibi Onuncu Yıl Marşı. Peki, CHP'liler böyle bir mübarek günde abdest alıp gelip iki rekat şükür namazı mı kılacaklar. Yok kardeş yok yanlarına getirdikleri viskilerle şampanyalarla Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının Temel Karamollaoğlu tarafından Saadet Partisi Genel Merkezinin önünde açıklanmasını kutlayacaklar.

Hem içecekler hem de Mustafa Kemal'in askerleri diye birlikte Saadetli kardeşleri ile birlikte bağıracaklar...

Yüreğim yanıyor, kardeş yüreğim yanıyor … Müslümanlar için önemli olan bu gecelerde af ve Cenabı Hakk'ın affetmesini beklerken biz tarihimize kara bir leke olarak yazılan böyle bir günah, isyan, şirk küfür kokan bir toplantıyı yapacak Saadet Partililer...

Saadetli kardeşlere anlatıyorum, hala bu yapmış olduklarından bizar değiller, pişman değiller. ‘Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi inancımız gereği destekledik’ diyen genel merkez imamı Muhittin Yıldırım'ın peşinden gidiyorlar. Hatta bunları söylediğinize tövbe edin dediğimizde bizim üzerimize saldırıyorlar… Allah, din, iman, peygamber, Kur'an, ezan, rakıyı 140 lira yapacak olan Hamasa terör örgütü diyen “Cumhuriyet Halk Partime” laf söyletmem diyecekler ölümüne destekleyecekler…

Desteklemeye de devam edeceğiz diyecekler, kanka oldukları Cumhuriyet Halk Partisi’ni… Ve ben böyle bir mübarek günde dua edeceğim bu kardeşlerimizin doğru yolu bulması ve tövbe etmesi için… Ama inat ederlerse destekledik desteklemeye devam edeceğiz derlerse ve bu hal üzerinde ölürlerse o zaman kininizle gayzınızla geberin ayeti kerimesi aklıma gelecek …