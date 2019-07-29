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Eski TBMM Başkanı Bozbeyli için TBMM’de tören düzenlendi

ANKARA (İHA) – 92 yaşında hayatını kaybeden eski TBMM Başkanı Ahmet Ferruh Bozbeyli için TBMM’de tören düzenlendi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:16
Eski TBMM Başkanı Bozbeyli için TBMM’de tören düzenlendi

ANKARA (İHA) – 92 yaşında hayatını kaybeden eski TBMM Başkanı Ahmet Ferruh Bozbeyli için TBMM’de tören düzenlendi.


Törene eski TBMM Başkanları Mustafa Kalemli, Hikmet Çetin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz ve İsmail Kahraman, TBMM Başkanvekilleri Sadi Süreyya Bilgiç, Levent Gök, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, milletvekilleri ve ailesi katıldı. Törende Bozbeyli için saygı duruşunda bulunuldu ve dua okundu. Daha sonra Bozbeyli’nin cenazesi top arabasına konuldu. Bozbeyli’nin cenazesi öğle namazının müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze namazı kılınacak ve Devlet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.


Ferruh Bozbeyli 1927 yılında Pazarcık’ta doğdu. Antakya Erkek Lisesini 1947’de İstanbul Hukuk Fakültesini 1957 yılında bitirdi. 1961 yılında İstanbul milletvekili seçildi.1965-1970 yılları arasında Millet Meclisi Başkanlığını yaptı.1970 yılında partisinden (AP) ayrıldı ve yeni bir parti kurdu (Demokratik Parti). 1973 seçimlerinde tekrar İstanbul’dan milletvekili seçildi, 1977’den sonra siyasetten çekildi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:16
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