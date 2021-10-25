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Dünya Eski Suudi istihbaratçıdan korkunç itiraf: Zehirli yüzükle öldürme planı yaptı!
Dünya

Eski Suudi istihbaratçıdan korkunç itiraf: Zehirli yüzükle öldürme planı yaptı!

Suudi Arabistan'ın eski istihbarat görevlisi Saadel Cebri, 'psikopat katil' olarak nitelendirdiği Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın amcası Kral Abdullah'ı zehirli yüzükle öldürme planı yaptığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 22:11:00 - 2021-10-25 22:15:29

Suudi Arabistan'ın eski istihbarat görevlisi Saadel Cebri, ABD kanalında yaptığı açıklamasında Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın amcası Kral Abdullah'ı öldürme planı yaptığını söyledi.

Suudi Arabistan'ın eski üst düzey istihbarat görevlisi Saadel Cebri, katıldığı Amerikan CBS kanalında yayınlanan "60 Dakika" programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'Zehirli yüzükle öldürme planı yaptı'

Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın babasından önceki kral olan amcasını zehirli bir yüzükle öldürme planı yaptığını söyleyen El Cebri, şu ifadeleri kullandı:

"'Kral Abdullah'ı öldürmek istiyorum' dedi. 'Rusya'dan bir yüzük alırım. Onunla el sıkışmam bile öldürmeye yeter. Böylelikle onun işi bitecek' dedi. "

"Psikopat katil, Kanada'ya suikast ekibi gönderdi"

Cebri, 2018 yılında gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesinin ardından 'psikopat katil' olarak nitelendirdiği veliaht prensin, kendisini öldürmek için Kanada'ya bir ekip gönderdiğini iddia etti.

Cebri, kendisine Kanada'daki herhangi bir Suudi temsilciliğinin yakınından geçmemesi, konsolosluk ve büyükelçiliğe girmemesi konusunda uyarı yapıldığını söyledi.

Kral Abdullah akciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etmişti

Öte yandan, Kral Abdullah son yıllarında önemli sağlık problemleri yaşamış ve bu nedenle defalarca hastaneye kaldırılmıştı. Son aylarda kamuoyu önüne çıkmayan Kral Abdullah'ı, törenlerde veliaht prens temsil ediyordu.

Akciğer rahatsızlığı sebebiyle Riyad'da kaldırıldığı hastanede 23 Ocak 2015 tarihinde yaşamını yitirdi.

 

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