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Aktüel

Eski Sudan Dışişleri Bakanı Gandur gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-29 23:08:27 -
Eski Sudan Dışişleri Bakanı Gandur gözaltına alındı

HARTUM (AA) - Eski Sudan Dışişleri Bakanı ve kapatılan iktidar partisi Ulusal Kongre'nin Genel Başkanı İbrahim Gandur gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, polis, Gandur'un başkent Hartum'daki evinde arama yaptı, aramanın ardından eski Dışişleri Bakanını gözaltına aldı.

Gandur'un neden gözaltına alındığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 11 Nisan 2019'da askeri darbeyle görevinden alınıp tutuklanması üzerine partinin başına geçen Gandur, son günlerde Abdullah Hamduk başkanlığındaki geçici hükümete sert eleştiriler yöneltiyordu.

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