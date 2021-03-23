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Dünya Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılanması ertelendi
Dünya

Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılanması ertelendi

Sudan'da Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in de sanıkları arasında bulunduğu "1989 darbesi" davasının 28 Mart'a ertelendiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 23:29:00 -
Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılanması ertelendi

Sudan resmi haber ajansı SUNA’ya göre, başkent Hartum'daki Subay Eğitim Enstitüsünde kurulan özel mahkemede devam eden duruşmada, mahkeme, savunma heyetinin Başsavcılığın tayin ettiği iddia makamının değiştirilmesi, sanık yakınlarının duruşmalara katılması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oturumlara ara verilmesi taleplerini reddetti.

Savunma heyetinin Kovid-19’da 3'üncü dalga endişesi nedeniyle duruşmanın ertelenmesiyle ilgili yeni talebi üzerine hakim, duruşmaya 28 Mart Pazar günü devam edilmesini kararlaştırdı.

Daha önce savunma makamının zaman aşımı nedeniyle davanın düşürülmesi talebini reddeden mahkeme, Kovid-19’a bağlı nedenlerle duruşmaları iki kez ertelemişti.

Beşir, 1989'da seçilmiş hükümete darbe yapmıştı

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir ve döneminin üst düzey 27 ismi, 1989'da seçimle göreve gelmiş ilk sivil hükümete darbe tertiplemek ve Anayasa'yı ihlal suçlamasıyla 21 Temmuz 2020'de ilk kez hakim karşısına çıkarılmıştı.

Beşir, askerin yönetime el koymasının ardından 17 Nisan 2019'da ev hapsinde tutulduğu Devlet Konukevi'nden, başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesi'ne nakledilmişti.

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