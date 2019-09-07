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Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılanması

Yolsuzluk ve yasa dışı döviz bulundurmak iddiasıyla 4. kez hakim karşısına çıkan devrik Sudan lideri Ömer el-Beşir'in duruşması, şahitlerin dinlenilmesine devam edilmesi için 14 Eylül'e ertelendi- Beşir'in Savunma Heyeti Başkanı Ahmed İbrahim et-Tahir:- "Müvekkilimizin davasına bakan hakimler, bir siyasi partinin mensubudur. Bu, yargı bağımsızlığına aykırıdır. İddianamenin yeniden hazırlanmasını talep ediyoruz"

07 Eylül 2019 Cumartesi 17:44
Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılanması

HARTUM (AA) - Eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, "yolsuzluk", "yasa dışı mal edinmek" ve "döviz bulundurmak" iddiasıyla yargılandığı davada, dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşma, şahitlerin dinlenilmesine devam edilmesi için 14 Eylül'e ertelendi.

Başkent Hartum'da, Adli ve Hukuki Bilimler Enstitüsü'nde düzenlenen duruşmada, savunma makamının şahitleri Uluslararası Afrika Üniversitesi Mali İşler Müdürü Abdulmunim Muhammed Hıdır ile eski Cumhurbaşkanlığı Ofisi Genel Müdürü Tümgeneral Yasir Beşir dinlendi.

Hıdır, üniversitenin rektör yardımcısı Hatem Osman Muhammed Hayr'dan 4 milyon avro teslim aldığını ve bunu kurumun farklı bankalardaki hesaplarına yatırdığını söyledi.

Bu tutarın Sudan Cumhurbaşkanı tarafından çeşitli projelerde kullanılmak üzere üniversiteye destek amaçlı verildiğini aktaran Hıdır, öğrencilerinin yüzde 75'inin yabancı olduğu üniversitenin, özel uluslararası bir eğitim kurumu olduğunu dile getirdi.

Tümgeneral Beşir de eski Sudan Cumhurbaşkanından bizzat 10 milyon avro aldığını, bunun yarısını orduya bağlı milis gücü Hızlı Destek Kuvvetleri'ne, 4 milyonunu Savunma Bakanlığına, kalanını da Savunma Sanayi kurumuna teslim ettiğini belirtti.

Diğer şahitlerin de ifadelerine başvurulması için duruşma 14 Eylül'e ertelendi.

- "Parti üyesi hakimler yargı bağımsızlığını zedeliyor"

Eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in savunma heyeti, müvekkillerinin davasına bakan hakimlerin siyasi parti üyeliklerinin, yargı bağımsızlığını zedelediğini belirterek, iddianamenin yeniden hazırlanmasını talep etti.

Heyet Başkanı Ahmed İbrahim et-Tahir, mahkeme çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Müvekkilimizin davasına bakan hakimler, bir siyasi partinin mensubudur. Bu, yargı bağımsızlığına aykırıdır. İddianamenin yeniden hazırlanmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Beşir, davanın geçen hafta görülen üçüncü duruşmasında, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'dan 25 milyon dolar aldığını itiraf etmiş ancak zimmetine para geçirmediğini, Suudi Arabistan'dan aldığı paraları kamu yararına kullandığını, bunu belgeleriyle ispatlayabileceğini iddia etmişti.

Savunma heyetinin tahliye talebi reddedilmişti.

Ülkede, 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin, hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir, 17 Nisan'da darbenin ardından ev hapsinde tutulduğu Devlet Konuk Evi'nden, başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesi'ne nakledilmişti.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 17:44
  1. mahkeme
  2. Ömer el-Beşir
  3. Sudan

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