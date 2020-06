Eski Savunma Bakanı Gates'a göre ABD diplomasiyi ihmal ediyor

ANKARA (AA) - Eski ABD Savunma Bakanı Robert Gates, Amerikalıların dünyanın en güçlü ordusuna sahip olmayı arzuladıklarını ancak bunun sadece hayati ulusal çıkarlar söz konusu olduğunda kullanılmasını tercih ettiklerini belirtti.

Robert Gates, Foreign Affairs'e Amerikan dış politikasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına tek başına yanıt verme kararının ABD’nin azalan küresel liderliğinin en son tezahürü olduğunu kaydeden Gates, Kovid-19 salgını başlamadan önce bile, Washington'un diğer ülkelerdeki taahhütlerini azaltması ve ülke içindeki sorunlara odaklanması konusunda siyasetçiler arasında geniş bir mutabakat olduğunu belirtti.

Gates, Washington'ın askeri çözümlere aşırı derecede bağımlı hale geldiğini ve diplomasiyi ihmal ettiğini savundu. Askeri çözümlerin her zaman sonuç vermediğini ifade eden Gates, iyi planlanmamış bir askeri müdahalenin sonuçlarının çok kötü olabileceğine dikkati çekti.

ABD'nin 2011'de gerçekleştirdiği Libya müdahalesini örnek gösteren Gates, önceki Başkan Barack Obama'nın bu kararını yeterince planlanmadan verdiğini ve Libya'da stratejik hatalar yapıldığını belirtti.

Diplomasinin ulusal gücün vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu kaydeden Gates, Dışişleri Bakanlığının ABD ulusal güvenlik politikalarının merkezi olması gerektiğini ifade etti.

ABD'nin teknolojik olarak gelişmiş bir ülke olmasına karşın, Rusya'nın siber alanda gösterdiği gibi bir agresif tavır sergilemediğini ve savunma pozisyonunda olduğunu ifade eden Gates, "ABD bu teknolojik kapasiteye sahip ama gerekli stratejiden yoksun. ABD'nin özellikle birincil rakiplerine karşı siber saldırıyı ele alması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Amerikalıların dünyanın en güçlü ordusuna sahip olmayı arzuladıklarını ancak bunun sadece hayati ulusal çıkarlar söz konusu olduğunda kullanılmasını istediklerini ifade eden Gates, ABD'nin küresel liderlik rolüne iç desteği canlandırmak adına orduyu savaşa gönderme konusunda daha muhafazakar olması gerektiğini kaydetti.

Gates "Diğer ülkelerin geleceğini şekillendirmeye çalışmak ABD ordusunun misyonu olmamalıdır. Her öfke, her baskı veya her kriz ABD'nin askeri tepkisini ortaya çıkarmamalıdır. Amerika Birleşik Devletleri, Çin ile uzun ve çok yönlü bir rekabetle karşı karşıya olduğu için bu diplomatik çabalar çok önemli olacaktır." ifadesini kullandı.