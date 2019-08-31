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Eski Şanlıurfa Valisi İzzetin Küçük:

"Milletvekili Leyla Güven’in bu açıklamaları, mesnetsiz, tamamen gerçeğe aykırı, bölgedeki vatandaşlarımızın zihinlerinde soru işaretleri yaratmaya ve zihinleri bulandırmaya yönelik maksatlı iddialardan ibarettir"

31 Ağustos 2019 Cumartesi 21:16
Eski Şanlıurfa Valisi İzzetin Küçük:

ŞANLIURFA (AA) - Eski Şanlıurfa Valisi İzzetin Küçük, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in kendisine yönelik ifadelerinin, "mesnetsiz, gerçeğe aykırı ve zihinleri bulandırmaya yönelik maksatlı iddialar" olduğunu bildirdi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında 22 Temmuz 2015 tarihinde Ceylanpınar ilçesinde şehit edilen iki polis memuru ile ilgili olarak çıkan ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in, eski Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük'e atfen yaptığı açıklamalar ve ileri sürdüğü iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Leyla Güven'in beyanlarında son dönemlerde terörle mücadelede elde edilen başarıları gölgelemeye, terör örgütü mensuplarına moral vermeye ve zihinleri bulandırmaya yönelik maksatlı beyanlar olduğu vurgulanan açıklamada, Küçük'ün konuyla ilgili şu ifadelerine yer verildi:

"Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in 22 Temmuz 2015 tarihinde Şanlıurfa Ceylanpınar'da iki polis memurumuzun şehit edilmesi konusuyla ilgili olarak, dönemin Şanlıurfa Milletvekili Leyla Güven ile kendisinin anlattığı şekilde bir telefon görüşmem olmamıştır. Bu iddia tamamen mesnetsiz ve gerçeğe aykırıdır.

Ceylanpınar'da söz konusu evde üç polis memurunun kaldığı yönünde bana atfen verdiği bilgiler de aynı şekilde gerçek dışıdır. O tarihte bu evde sadece şehit edilen iki polis memuru kalmaktaydı, üçüncü bir şahıs söz konusu değildir. Milletvekili Leyla Güven’in bu açıklamaları, mesnetsiz, tamamen gerçeğe aykırı, bölgedeki vatandaşlarımızın zihinlerinde soru işaretleri yaratmaya ve zihinleri bulandırmaya yönelik maksatlı iddialardan ibarettir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 21:16
  1. Ceylanpınar'da iki polisin şehit edilmesi
  2. Eski Şanlıurfa Valisi İzzetin Küçük
  3. HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven

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