0553 313 94 23

Eski sağlık müdürüne FETÖ'den hapis cezası

Kayseri'de 'FETÖ terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuksuz yargılanan eski İl Sağlık Müdürü Dr. Kadir Çetinkara, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

05 Mart 2019 Salı 18:54
Eski sağlık müdürüne FETÖ'den hapis cezası

FETÖ üyeliği suçundan yargılanan Kayseri Eski İl Sağlık Müdürü Dr. Kadir Çetinkara, Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Tutuksuz sanık Çetinkara, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Cemaati, abdestli, namazlı kişilerden oluşuyor biliyorduk. Böyle bir amaçları olduğunu bilmiyorduk" diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanık Çetinkara'ya, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 10 ay hapis cezası verirken, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 18:54
  1. Kayseri Eski İl Sağlık Müdürü Dr. Kadir Çetinkara
  2. FETÖ davası
  3. Hapis cezası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İş dünyasından istihdam seferberliğine destek
    1. İş dünyasından istihdam seferberliğine..
    2. Malatya'da akıl almaz olay! Tren..
    3. Çaykur Rizespor'da İstikbal Mobilya..
    4. FETÖ'nün yeniden yapılanmasına büyük..
    5. "Terör örgütlerinin ağzıyla konuşanlar..
    6. Toplu konut tanıtım ve tesis açılış..
    7. Irak'ta 100 bin Ezidi DEAŞ nedeniyle..
    8. Hamza Hamzaoğlu, Erzurumspor'un..
    9. "İhracatımızdaki artışı kalıcı hale..
    10. AK Parti'nin Esenyurt mitingi
    11. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına..
    12. Vefat eden babasının tişörtünü giydi!..
    13. Terör mağdurları konutlarına kavuştu
    14. Gaziantep'te duruşma çıkışı kavga: 5..
    15. Elazığspor, teknik direktör Serhat..
    16. Eski sağlık müdürüne FETÖ'den hapis..
    17. ABD'de büyük skandal! Trump FETÖ..
    18. "Kadınların iş gücüne ilave katılım..
    19. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    20. TBMM Başkanı Şentop KKTC'de Boğaz..
    21. Kamyonetle çarpışan motosikletin..
    22. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,..
    23. Bakan Selçuk: “Kadınların iş gücüne..
    24. "1 Nisan'da yeni bir dönem başlatıyoruz"
    25. Kırklareli'nde 61 düzensiz göçmen..
    26. Denizli'de eğlence mekanlarında..
    27. Akıncı Üssü davası
    28. Karaman’daki arazi cinayeti zanlısı..
    29. Avrupa ülkesinde alarm verildi! HIV..
    30. BMW ve Toyota’dan İngiltere’ye Brexit..
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar