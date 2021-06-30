Eski sağlık çalışanı koronavirüs aşısı çaldı! Bahanesi şoke etti
İzmit'te bir aile sağlığı merkezine girerek aşı olduktan sonra koronavirüs aşısı çalan şahsın, eski sağlık çalışanı olduğu belirlendi. Şahsın, aşıyı koleksiyon yapmak için çaldığı ortaya çıktı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir aile sağlığı merkezinde meydana gelen olayda, iddiaya göre İzmit Gündoğdu 3 Nolu Aile Sağlığı Merkez'inde 16.00 sıralarında gelen ve aşı olan eski sağlık çalışanı N.A.B., aşıların bulunduğu odanın önünde bir süre bekledi.
Koridorda ve aşı odasında kimsenin bulunmadığı anı bekleyen N.A.B., içeriye girerek 6 doz aşı içeren 1 flakon koronavirüs aşısını çalarak binadan uzaklaştı.
Gözaltına alındı
Bir süre sonra durumu fark eden aile sağlığı merkezi çalışanları, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İlginç bahane
İfadesi alınan N.A.B., koleksiyon yapmak amacıyla aşıları çaldığını itiraf etti.
Çalışan aşıya polis ekiplerince el konulurken, eski sağlık çalışanı N.A.B.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.