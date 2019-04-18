Eski polise FETÖ'den hapis cezası FETÖ'ye yönelik davada yargılanan eski polis Mustafa Sarıoğlu, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Mustafa Sarıoğlu ile avukatı katıldı. Sanık Sarıoğlu, savunmasında ByLock programını kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüne üye olmadığını öne sürerek beraat talebinde bulundu. "Saya' grubunda yer alıyor" Duruşma savcısı, sanığın ByLock programını telefon hattında ve ikametindeki internet hattı üzerinden kullandığını, "örgütün zaafları olmayan her şeyiyle kendisini örgüte teslim eden polisler"in ifade edildiği "Saya" grubunda yer aldığını belirterek cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanık Mustafa Sarıoğlu'nun yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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