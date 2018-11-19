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Eski Peru Devlet Başkanı Alan Garcia'dan Uruguay'a sığınma isteği

Eski Peru Devlet Başkanı Garcia'nın, yolsuzluk soruşturması kapsamında yurt dışına çıkışının yasaklanmasının ardından başkent Lima'daki Uruguay Büyükelçiliği'ne sığınma talebinde bulunduğu açıklandı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 09:55
Eski Peru Devlet Başkanı Alan Garcia'dan Uruguay'a sığınma isteği

Peru Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Garcia'nın, mahkemenin hakkında verdiği yurt dışına çıkış yasağı kararının ardından Uruguay Büyükelçiliği'ne sığınma talebinde bulunduğu doğrulandı.

Garcia'nın, Uruguay Devlet Başkanı Tabare Vazquez'den koruma talebiyle ilgili büyükelçilik tarafından bilgilendirildiği belirtilen açıklamada, eski devlet başkanının talebinin "Uruguay hükümeti tarafından değerlendirilmesi gerektiği" kaydedildi.

Ülkede iki dönem devlet başkanlığı yapmış olan Garcia, hakkındaki iddiaları reddederek, "siyasi zulme" maruz kaldığını iddia ediyor.

Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, Garcia'nın sığınma talebinde bulunması üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Peru'da siyasi zulüm diye bir şey söz konusu değil. Biz tüm Perulular istisnalar olmadan kanunlara uymalıyız." ifadesine yer verdi.

Mahkeme, Lima metrosunun inşaat ihalesi karşılığında Brezilyalı inşaat firması Odebrecht'ten rüşvet almakla suçlanan Garcia'ya, soruşturma süresince 18 ay yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.




Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 09:55
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