0553 313 94 23

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in kızına 12 gün hapis

Çaudri Şeker Fabrikaları davası kapsamında dün tutuklanan Meryem Navaz'ın ilk aşamada 12 gün cezaevinde kalmasına karar verildi - Navaz, hakkındaki iddialara yanıt vermedi

09 Ağustos 2019 Cuma 11:54
Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in kızına 12 gün hapis

İSLAMABAD (AA) - Yolsuzluk soruşturması kapsamında dün tutuklanan Pakistan'ın cezaevindeki eski Başbakanı Navaz Şerif'in kızı ve ana muhalefet partisi Genel Başkan Yardımcısı Meryem Navaz'ın ilk etapta 12 gün cezaevinde kalmasına karar verildi.

Hakkında yürütülen Çaudri Şeker Fabrikaları davasında ifade vermeye gitmeyen Navaz, Ulusal Hesap Verme Bürosu (NAB) tarafından dün gözaltına alındıktan sonra bugün hakim karşısına çıkarıldı.

Navaz, kendisi ve ailesinin yasa dışı yollardan elde ettikleri parayı fabrikaya yabancı yatırımcılar getirmiş gibi gösterdikleri iddiasını yanıtlamadı ve şirket kayıtlarındaki yabancı yatırımcıların isimlerini vermedi.

Şirketteki hisselerini nasıl iki kat artırdığına ilişkin açıklama yapmayan Navaz, aynı zamanda kendisine verilen soru kağıdındaki iddia ve sualleri yanıtsız bıraktı.

Kuzeni Yusuf Abbas'la hakim karşısına çıkarılan Navaz'ın soruşturmanın sürdürülebilmesi için ilk etapta 12 gün cezaevinde kalmasına karar verildi.

Fabrikanın büyük ortağı Navaz, fabrika üzerinden milyarlarca Pakistan rupisi tutarında şüpheli işlem yapıldığı iddiasıyla yargılanıyor. Ayrıca Navaz'ın hesabından bankayla ilgili şüpheli işlemler yaptığı belirtiliyor.

Navaz ve ailesinin, sahip oldukları fabrika üzerinden rüşvet ve yolsuzlukla elde ettikleri parayı akladıkları öne sürülüyor. Fabrikaya Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere'den yabancı yatırım yapılmış gibi gösteren ailenin, aslında yasa dışı yollardan elde ettikleri parayı bu şekilde akladığına ilişkin şüpheler bulunuyor.

Geçen yıl da Londra'daki Avenfield apartmanından kaynağı belli olmayan parayla lüks daireler satın aldığı iddiasıyla yargılanan Navaz, 7 yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak cezaevine girdikten iki ay sonra adil yargılanmadığı gerekçesiyle tahliye edilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:54
  1. Eski Başbakan Navaz Şerif
  2. meryem navaz
  3. pakistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cuma Hutbesi’nde huzurlu toplum vurgusu!
    1. Cuma Hutbesi’nde huzurlu toplum vurgusu!
    2. Erzincan’da vatandaşların kış hazırlığı
    3. Şampiyon Taekwondoculardan Eskici’ye..
    4. Modern mezbaha Kurban Bayramına hazır
    5. Almanya ve Türkiye yapay zekada..
    6. Bayram sonrası, önce yavaş yavaş, daha..
    7. Trabzon Havalimanı'ndan 2 milyon 164..
    8. Tarsus Belediye Meclisi’nde işaret..
    9. Erzurum Palandöken Malmeydanı 3. etep..
    10. TRT Çocuk'tan çocuklara bayram sürprizi
    11. Orhangazi Kent Konseyi’nde Şinasi Kaya..
    12. Yeşilyurt Belediyespor’da yeni sezon..
    13. Büyükşehir Avrupa Şampiyonu Benay..
    14. AK Parti’li Akkal Selendi’de..
    15. Develi Kaymakamı Duru Kurban Bayramı..
    16. İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı..
    17. Körfez’de 38 ton tekstil atığı toplandı
    18. Davet listesinde Gül ve Davutoğlu var
    19. Yeni Malatyaspor umudunu koruyor
    20. Antalya'da midibüsle kamyonet..
    Kırgızistan’da “17-25 Aralık” amacına ulaşıldı! Besle FETÖ’yü oysun gözünü
    Kırgızistan’da “17-25 Aralık” amacına ulaşıldı! Besle FETÖ’yü oysun gözünü
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!