Eski normali unutun yeni döneme hazır olun

Buğra Kardan

Dünyayı inim inim inleten, Türkiye’yi alarma geçiren yeni tip corona virüsü (Covid-19) tehdidinden ötürü nisanda iç ve dış hat seferlerini iptal eden Türk Hava Yolları (THY); haziran ayında yolcularına hizmet vermeye hazırlanıyor. Şirketin önümüzdeki ay Japonya, Güney Kore, Norveç ve Almanya’nın da aralarında bulunduğu 19 ülkeye uçuşlara start vermesi bekleniyor.

Sosyal mesafeye dikkat edilecek

THY çalışanları tarafından yeni dönemi hijyen ve sosyal mesafe kurallarına harfiyen uyulacak. Uçaklar devamlı dezenfekte edilecek, mürettebat ile yolcuların teması sınırlı tutulacak. Yiyecekler ve içecekler de paketlenecek. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Covid-19’un tüm dünyayı sıkıntıya soktuğunu belirtti. “Krizler dönemindeyiz. Dünya bir krizi yeni bir krizle aşıyor. Ama şu anda eşi benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıyayız” diyen Aycı, şu ifadeleri kullandı: “Biz Covid-19’a karşı gerekli tedbirleri aldık, şirketi bunalım ortaya çıkar çıkmaz sanal ortamdan yönetmeye başladık. Toplantılarımızı dijital video kollarla yaptık. Yatırımlarımız ve arkadaşlarımızın verimli çalışmaları sayesinde birkaç gün içinde dijitale geçtik. Video kollarla, dijital olarak şirketi yönettik. Virüsün yayılımını önlemek için arkadaşlarımızı evlerine gönderdik. Sadece operasyonlarla ilgilenen arkadaşlarımızı merkezlerimizde tuttuk.”

Eski normale dönüş yok

Toplam 126 ülkede 300’den fazla destinasyona uçtuklarına dikkat çeken Aycı, “Zorlu süreçte sefer yaptığımız bölgelerde olan bitenleri takip ettik, haberleşme çalışmalarını da başarıyla yürüttük. Tabii video kollarla iletişimin yorucu olduğunu anladık. Ve bir arada olmayı, toplantı yapmayı özledik” şeklinde konuştu.

Uçuş hazırlıkların da değinen Aycı, şöyle devam etti: “Öngörmenin, tahmin etmenin, plan yapmanın, strateji kurmanın son derece zor olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Tüm dünyada virüs yönetimi noktasında kısa vadeli bir bakış açısı söz konusu. Bizim bu ortamda tarife yapmamız ve bilet satmamız kolay değil. Yani ‘Şu tarihte, şu şekilde uçuş yapacağız’ diyemeyiz. Zaman zaman paydaşlarla, zaman zaman regülatörlerle, zaman zaman çalışanlarımızla ve yolcularımızla iletişimimizi zorlayan bir süreçteyiz. Tüm havayolu şirketleri için durum böyle. Ama şu gerçek ki er ya da geç uçuşlar başlayacak. Hayatın akışı devam edecek. Ama yeni normal başlayacak. Yeni normal ve yeni kurallar oluşacak. Artık havalimanına gelişinizden uçuşunuza, terminalden çıkışınıza kadar sosyal mesafe olmazsa olmaz. Azami oranda hijyene ve dezenfektasyona dikkat etmek, teması azaltmak olmazsa olmaz.

Daha özenli temizlik

Öte yandan; yeni dönemde temizlik ve dezenfektasyon kuralları dahil olmak üzere çalışanlarımızın sağlıklarını korumakla mükellefiz. Yolcularımızın sağlıklarını gözetmekle yükümlüyüz. Onların güvensiz bir ortama girmelerine izin veremeyiz. Operasyonun başlangıcından sonuna kadar hijyen kurallarına uymakla; hepa filtrelerin uçak içinde -tıpkı bir ameliyathane gibi- hava sirkülasyonunu ve temizliğini sağladığından emin olarak dezenfektasyonu yapmakla sorumluyuz. Gelinen aşamada yolcularımızın sık dokundukları alanlarda virüsü yok edecek kabiliyette olan dezenfektan ürünleri kullanacağız. Uçak içinde temizliğe özen göstereceğiz. Temizlik çalışmaları; hiçbir kaçağa izin vermeden, düzenli periyodik yapılacak. Bunun eğitimlerini veriyoruz, tatbikatlarını yapıyoruz. İkramlarımız başta olmak üzere tüm konsepti gözden geçiriyoruz. Teması mümkün mertebe azaltan yeni bir ikram modeli uygulamayı planlıyoruz.”

Fiyatlar bir miktar artacak

Uçaklarda maske bulunduracaklarını aktaran Aycı, şunları söyledi: “Maskelerini düşüren yolcularımıza yardım edeceğiz Öbür taraftan; sosyal mesafe kurallarıyla ilgili tartışmaları duyuyor, görüyoruz. Şu sıralar orta koltuğu boş bırakmaktan söz ediliyor. Bu şekilde 1.5 metrelik sosyal mesafe kuralı tutturulamaz. 1.5 metrelik mesafe için 3 koltuğu boş bırakmak gerekiyor. Dolayısıyla sosyal mesafe kuralını uçağın içerisinde uygulamak gerçekçi değil. O maliyeti nasıl karşılayacağız, bilet fiyatına nasıl yansıtacağız? Ya da yansıttığımızda yolcular bilet ücretlerini nasıl ödeyecekler? Bunlar mümkün değil. İlaveten yeni dönemde bilet fiyatları bir miktar artacak. Ama bu artışın kabul edilebilir oranda olması gerekir. Şu anda yüzde veremem. Birincisi talep öngörülemiyor. Artı uçuşların hangi kapasite ve hangi aralıklarla yapılacağı da belli değil. Tarife yapılacak ama bir tahmin yok. Böyle bir dönemde ‘Fiyatlar şu kadar artar, şu olur’ diyerek yolcuları üzmek istemeyiz.”