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Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçması soruşturması tamamlandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Yeniakit Publisher
2020-05-07 17:17:22 -
Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçması soruşturması tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin soruşturma çerçevesinde, 4 pilot, bir şirket yöneticisi ve 2 hostes olmak üzere 7 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ghosn'un, "görevini kötüye kullanma" suçlamasıyla ev hapsinde tutulduğu Japonya'nın Osaka kentinden yasa dışı yollarla Atatürk Havalimanına gelerek buradan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a kaçtığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, özel bir hava yolu şirketinde görevli pilotlar N.P, Ö.B.B, S.K, B.K.S, şirket yöneticisi O.K. (müdür) ve 2 hostes şüpheli sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, 4 pilot ve şirket yöneticisinin "göçmen kaçakçılığı", 2 hostesin ise "suçu bildirmeme" suçundan hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Başsavcılıkça onaylanan iddianame, Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Bu arada soruşturma kapsamında, 2 yer hizmetleri görevlisi hakkında takipsizlik kararı verildiği öğrenildi.

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