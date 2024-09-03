Eski New York Vali Yardımcısı Linda Sun, Çin ajanı olmakla suçlanıyor! Yeni iddia... Tedirgin eden olay!

ABD Adalet Bakanlığı, New York Valiliği eski danışmanı Linda Sun'un Çin hükümeti için çalıştığını savundu. Sun ve eşi Chris Hu, bu sabah Long Island'ta bulunan evlerinde FBI tarafından gözaltına alındı

ABD Adalet Bakanlığı, New York Valisi Kathy Hochul'un eski danışmanı Linda Sun’un Çin hükümeti adına hareket etmekle suçlandığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sun’un Çin hükümeti için çalıştığı belirtildi.

İddianamede Sun, Çin Halk Cumhuriyeti ve Çin Komünist Partisi'nin gizli ajanı olarak hareket etmekle, onların talebi üzerine "Tayvan hükümetinin temsilcilerinin New York Eyaletinin üst düzey yetkililerine erişimini engellemek" ve "Çin hükümetinin gündemini gizlice desteklemek" gibi siyasi faaliyetlerde bulunmakla suçlandı.

Sun’un ayrıca eyalet valiliğindeki görevi sırasında ismi açıklanmayan New York'tan üst düzey bir politikacının Çin'e "seyahat etmesini kolaylaştırmaya" ve Çin’den gelen resmi heyetler için New York hükümet yetkilileriyle toplantılar ayarlamaya çalıştığı iddia edildi.

Açıklamada, Sun’un kocası Chris Hu’nun da suç ortaklığı, kara para aklama, banka dolandırıcılığı ve kimlik bilgilerini kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanacağı belirtildi.

Sun ve Hu, bu sabah Long Island’ta bulunan evlerinde FBI tarafından gözaltına alındı.

Hochul'un basın sekreteri Avı Small, suçlamalar konusunda CNN'e yaptığı açıklamada, "Bu kişi on yıldan fazla bir süre önce işe alınmış. Uygunsuz davranışa dair kanıtlar bulduktan sonra Mart 2023'te işine son verdik, eylemlerini derhal kolluk kuvvetlerine bildirdik ve bu süreç boyunca yetkililere yardımcı olduk." ifadelerini kullandı.