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Yerel Eski muhtar eşi ve oğlunu tabancayla öldürdü
Yerel

Eski muhtar eşi ve oğlunu tabancayla öldürdü

Yeniakit Publisher
2024-07-30 23:50:00 -
Eski muhtar eşi ve oğlunu tabancayla öldürdü

GİRESUN'un Çamoluk ilçesinde Kılıçtutan köyü eski muhtarı Fazlı Yılkın (56), tartıştığı eşi Hanife (54) ve oğlu Beytullah Yılkın'ı (27) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Kılıçtutan köyünde meydana geldi. Kılıçtutan köyü eski muhtarı Fazlı Yılkın, bilinmeyen nedenle köydeki cami önünde eşi Hanife ve oğlu Beytullah Yılkın ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fazlı Yılkın, belinden çıkardığı tabancasıyla oğlu ve eşine ateş etti.

 

Kurşunların isabet ettiği anne ve oğlu kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontromlde anne ve oğlunun, hayatını kaybettiğini belirlendi. Şüpheli Fazlı Yılkın, jandarma tarafından suç aleti silahla birlikte gözaltına alındı. Anne ve oğlunun cenazeleri, savcılık incelemesi sonrası, otopsileri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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