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Yerel Eski Mısır dönemine ait, 1 milyon lira değerinde! Diyarbakır’da nokta atışı
Yerel

Eski Mısır dönemine ait, 1 milyon lira değerinde! Diyarbakır’da nokta atışı

Diyarbakır'da jandarma ekipleri nokta atışı bir operasyon gerçekleştirdi. Eski Mısır dönemine ait 1 milyon lira değerinde kil mikrolit tablet ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 14:39:00 -
Eski Mısır dönemine ait, 1 milyon lira değerinde! Diyarbakır’da nokta atışı

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, eski Mısır dönemine ait 1 milyon lira değerinde kil mikrolit tablet ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.    

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının çalışmaları sonucunda Silvan ilçesinde oturan şüphelilerin ellerinde bulundurdukları Eski Mısır dönemine ait olduğunu iddia ettikleri tableti 1 milyon lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi.

Şüpheliler, Diyarbakır-Silvan kara yolunda bulunan bir iş yerinde, tarihi eseri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı.

Zanlıların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 1 adet kil mikrolit tablet ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Yakalanan 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: TRT Haber

 

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