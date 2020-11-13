Eski Mısır dönemine ait, 1 milyon lira değerinde! Diyarbakır’da nokta atışı
Diyarbakır'da jandarma ekipleri nokta atışı bir operasyon gerçekleştirdi. Eski Mısır dönemine ait 1 milyon lira değerinde kil mikrolit tablet ele geçirildi.
Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, eski Mısır dönemine ait 1 milyon lira değerinde kil mikrolit tablet ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının çalışmaları sonucunda Silvan ilçesinde oturan şüphelilerin ellerinde bulundurdukları Eski Mısır dönemine ait olduğunu iddia ettikleri tableti 1 milyon lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi.
Şüpheliler, Diyarbakır-Silvan kara yolunda bulunan bir iş yerinde, tarihi eseri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı.
Zanlıların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 1 adet kil mikrolit tablet ele geçirildi.
Ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Yakalanan 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Kaynak: TRT Haber