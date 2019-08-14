Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Diyarbakır Sur eski Belediye Başkanı Cemal Toptancı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2001 yılında siyaset sahnesinde yerini alan AK Parti’nin 18’inci yılı dolayısıyla yeniakit.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

“Recep Tayyip Erdoğan hareketi 18 yaşında”

Siyaset sahnesine Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2001 yılında giren AK Parti’nin geride bıraktığı 17 yılı değerlendiren Diyarbakır Sur eski Belediye Başkanı Cemal Toptancı, “Siyaset tarihimizde özgürleşme ve kalkınma hamlesini altın harflerle yazdıran, ülkemizi emperyal güçlerin vesayetinden kurtarma mücadelesi veren ve tam bağımsız bir Türkiye olması için hayatı pahasına mücadele eden, dünyanın mazlum coğrafyalarındaki insanlara kol kanat germesiyle birlikte ‘Dünya Beşten Büyüktür’ diyebilen Recep Tayyip Erdoğan hareketinin 18 yaşında.” şeklinde konuştu.

“Yeni sistem Erdoğan’ın en büyük hamlesidir”

Erdoğan’ın Türk siyaset tarihimize ‘lider’ olarak çok farklı bir geçmişi yazdırdığını belirten Cemal Toptancı, şunları söyledi:

“2017 yılında yapılan referandumla 90 yılı aşkın bir süredir vesayet altındaki sistemi, ‘milletin devleti’ yapma noktasındaki bizlere yaşattığı yeni sistem Recep Tayyip Erdoğan’ın unutulmaması gereken en büyük hamlesidir.”

“El ele kol kola milletçe yolumuza devam etmeliyiz”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçen Türkiye’nin daha da güçlendiğine dikkat çeken Cemal Toptancı, sözlerini şöyle sürdürdü::

“Bu vesileyle ‘herşey devletimiz ve milletimiz için dediğimiz’ bu noktada üzerimizdeki meşhun planları defetme zamanının olduğunu bu vesileyle el ele kol kola milletçe yolumuza devam etmemizin gerektiğini söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan hareketinin milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

“Erdoğan hareketi, Türkiye’nin yeniden doğuşuna neden olmuştur”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye’nin cumhuriyet tarihimiz boyunca yapılamayan birçok hizmete imza attığını söyleyen Diyarbakır Sur eski Belediye Başkanı Cemal Toptancı, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Erdoğan’ın liderliğinde bir çok reformlara ve başarılara imza atılmıştır. Recep Tayyip Erdoğan hareketini Türk siyasi tarihimizde, Türkiye’nin yeniden doğuşu olarak 1919’da Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışının bir örneği olarak görüyorum. Bu noktada üzerimizdeki bütün baskıları, içimizdeki hainleri, goygoycuları ve bölücüleri dikkatimizden hiçbir zaman kaçırmayalım. Ülkemizin birliğe beraberliğe ihtiyacı var.”