GAZİANTEP (AA) - Şahinbey Belediyesi ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde geçtiğimiz günlerde vefat eden eski milli futbolcu Talat Özkarslı anısına ayak tenisi turnuvası düzenlenecek.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Özkarslı'nın kentin önemli değerlerinden biri olduğunu, futbol hayatına amatör kulüpler arasında yer alan Şehreküstü'de başladığını kaydetti.

Tahmazoğlu, Talat Özkarslı'nın Galatasaray'ın yanı sıra Göztepe ve Gaziantepspor'da da forma giydiğini anımsattı.

Spora her zaman destek olduklarını ifade eden Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günlerde Talat Özkarslı’nın ismini taşıyan ayak tenisi turnuvası düzenleyeceğiz. Turnuvamız şehrimiz için ilk ayak tenisi turnuvası olduğundan bizim için ayrıca bir öneme sahip. Bu turnuva bir başlangıç turnuvası olacak ve ilerleyen zamanda farklı yaş gruplarında ve kurumlar arasında yapacağız.