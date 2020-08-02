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Spor

Eski milli futbolcu Mesut Şen vefat etti

Yeniakit Publisher
2020-08-02 13:39:29 -
Eski milli futbolcu Mesut Şen vefat etti

BURSA (AA) - Bursasporlu eski milli futbolcu Mesut Şen, tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti.

Bursa Şehir Hastanesinde bir süredir tedavi altında olan Şen, yaşamını yitirdi.

Yeşil-beyazlı kulübün kurulduğu 1963 yılından 1973'e kadar Bursaspor formasını giyen, A Milli Takım'da da oynayan Mesut Şen için Bursaspor Kulübü taziye mesajı yayımladı.

Kulübün internet sitesindeki mesajda, "Efsane futbolcularımızdan Mesut Şen'in vefat ettiği haberini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mesut Şen'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

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