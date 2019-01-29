Eski milletvekili Süleyman Yıldırım hayatını kaybetti
Tunceli eski Milletvekili Süleyman Yıldırım yaşamını yitirdi. Yıldırım için bugün cenaze töreni düzenlenecek.29 Ocak 2019 Salı 10:37
Tunceli eski Milletvekili Süleyman Yıldırım vefat etti.
TBMM'de cenaze töreni
Yıldırım için bugün Meclis'te cenaze töreni düzenlenecek. Yıldırım'ın cenazesi, yarın Tunceli Merkez Cemevi'nde kılınacak öğle namazının ardından Güleç Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Yıldırım, 1935 yılında Tunceli'de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Yıldırım, 15. Dönem'de Tunceli milletvekili seçildi. Yıldırım, evli ve 6 çocuk babasıydı.
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