Eski milletvekili Süleyman Yıldırım hayatını kaybetti Tunceli eski Milletvekili Süleyman Yıldırım yaşamını yitirdi. Yıldırım için bugün cenaze töreni düzenlenecek.

Tunceli eski Milletvekili Süleyman Yıldırım vefat etti. TBMM'de cenaze töreni Yıldırım için bugün Meclis'te cenaze töreni düzenlenecek. Yıldırım'ın cenazesi, yarın Tunceli Merkez Cemevi'nde kılınacak öğle namazının ardından Güleç Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Yıldırım, 1935 yılında Tunceli'de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Yıldırım, 15. Dönem'de Tunceli milletvekili seçildi. Yıldırım, evli ve 6 çocuk babasıydı.

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