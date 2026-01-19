  • İSTANBUL
Eski Kore formülü sizi 10 yaş genç gösterecek: Müdahale yapılmalı?

Siz yaşlanırken, gülerken, ağlar ve hayatın tadını çıkarırken, yüzünüz her kıymetli anınızı kırışıklık şeklinde koruyacaktır. Kırışıklıkların mutlu insanların bir ticari markası olduğunu söylüyorlar, ama siz onlardan kurtulmak istiyorsunuz. Sizi 10 yaş genç gösterecek etkili eski Kore formülü nasıl yapılıyor?

Eski Kore formülü sizi 10 yaş genç gösterecek!

Siz yaşlanırken, gülerken, ağlar ve hayatın tadını çıkarırken, yüzünüz her kıymetli anınızı kırışıklık şeklinde koruyacaktır. Kırışıklıkların mutlu insanların bir ticari markası olduğunu söylüyorlar, ama siz onlardan kurtulmak istiyorsunuz. Piyasada kırışıklıkları sildiğini iddia eden birçok ürün var; ayrıca, kimyasallar bakımından zengindirler.

Ev yapımı kırışıklık kreminin faydaları

Hazırlaması kolay;

Bütün malzemeler ucuz ve mutfağınızda zaten var.

Krem nemlendiricidir, cildi nemlendirerek kırışıklıkları giderir, kimyasallarla doldurmaz.

Krem her cilt tipinde kullanılabilir.

Size uzun vadeli faydalar sağlayacak, ancak farkı sadece 7 gün içinde göreceksiniz.

 

Malzemeler:

1 yumurta sarısı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
2 çay kaşığı hindistan cevizi yağı
1 tatlı kaşığı bal
Hazırlık:

Tüm malzemeleri pürüzsüz bir macun elde edinceye kadar karıştırın, ardından bir kavanoza aktarın. Kremayı buzdolabında saklayın.

 

Krem nasıl kullanılır?

Yüzünüzü ılık suyla yıkayın ve ardından kremi yüzünüzün her tarafına uygulayın ve hafifçe masaj yapın. Bu krem ​​uygulamak için en uygun zaman yatmadan hemen öncedir, bu nedenle kremayla uyuyun. Sabahları yüzünüzü yıkayın ve pürüzsüz ve ipeksi bir his yaşayın.

Kremi 7 gün boyunca günlük olarak uygulamaya devam edin, ardından haftada bir kez kullanın.  Japonların kırışıklık maskesi: Haşlanan pirincin içine önce sütü, daha sonra da balı ekleyin ve karıştırın. 

