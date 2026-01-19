Göz gözü görmedi! Tarihi yapılar beyaz örtüyle kaplandı

  • İSTANBUL
Türkiye son yılların en sert kış mevsimlerinden birini yaşıyor. Kar yağışının etkili olduğu kentlerden olan Erzurum'da tarihi yapıların beyaz örtüye bürünmesi objektiflere yansıdı.

Türkiye’de kış şartları birçok kentte hayatı zorlaştırırken, Erzurum’da kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Kar nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Beyaza bürünen kentteki Çifte Minareli Medrese, Tepsi Minareli Saat Kulesi, Erzurum Kalesi ve Yakutiye Medresesi ile Atatürk Üniversitesi yerleşkesi dron ile görüntülendi.

Öte yandan Horasan ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 4 kişi snowtrackla kurtarıldı.

