Yürekleri sızlatan olay! Küçük kız sokak köpeğinin saldırısına uğradı
Kayseri’nin Tomarza ilçesinde yaşanan olay büyük tepkiye yol açtı. Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan küçük bir kız çocuğu bacağından yaralandı. Olay sonrası hem aile hem de çevre sakinleri başıboş köpeklerle ilgili önlem çağrısı yaptı.
Başıboş sokak köpekleri bu kez Kayseri'de bir çocuğa saldırdı. Edinilen bilgiye göre, Tomarza’ya bağlı Yeni Mahalle'de sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kız çocuğu bacağından yaralandı. Kız çocuğu ailesi tarafından Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen çocuğun yakınları duruma tepki göstererek, başıboş köpeklerin barınaklarda toplanarak kontrol altında tutulmasını istedi.
Öte yandan, kız çocuğuna sokak köpeğinin saldırması olayında sorumlu tutulan zabıta amiri hakkında soruşturma başlatıldı.