SON DAKİKA
Yerel Korkunç olay! Oltaya ceset takıldı
Yerel

Korkunç olay! Oltaya ceset takıldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Korkunç olay! Oltaya ceset takıldı

Antalya’da Konyaaltı Sahili’nde balık tutan iki kişinin oltasına bir erkek cesedi takıldı. Kıyıya çekilen ceset ekipleri paniğe yol açtı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde sahilde bulunan erkek cesedi paniğe neden oldu. Konyaaltı Sahili'nde akşam saatlerinde balık tutan M.İ. ile C.İ. oltalarına bir erkek cesedinin takıldığını fark etti.

 

Oltayla kıyıya çektiler

Cesedi oltayla kıyıya kadar çeken vatandaşlar sahilde görevli güvenlik görevlilerine bilgi verdi. Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ceset, incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

