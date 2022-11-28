Eski Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Sambi'ye ömür boyu hapis!
Doğu Afrika’daki ada ülkesi Komorlar Birliği’nde mahkeme, eski Cumhurbaşkanı Ahmed Abdullah Sambi’yi, "vatana ihanet" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Tanzania Daily News'e göre, mevcut cumhurbaşkanı Azali Assoumani’nin rakibi olan 64 yaşındaki eski cumhurbaşkanı Sambi, gıyabında yargılandığı davada, Körfez’deki vatansız insanlara pasaport satmaktan suçlu bulundu.
Kararları temyiz edilemeyen Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Başkanı Ömer Bin Ali, eski liderin oy kullanma hakkı ve kamu görevlerinden men edilmesi ile ömür boyu hapsine hükmetti.
Mahkeme, Sambi’nin mal varlıklarına da el koydu.
Savcı, Ali Muhammed Djounaid, "Komorlar halkının emanetine ihanet etti" dediği Sambi'nin sahte vatandaşlık planı kapsamında zimmetine 1,8 milyar dolar geçirdiğini öne sürdü.
Sambi’nin avukatı Jean-Gilles Halimi, müvekkiline isnat edilen suçlamaların delillendirilemediğini belirterek, atfedilen suçlamaları reddetti.
2006-2011 yılları arasında görev yapan Sambi, 2008 yılında yüksek ücretlerle pasaport satılmasına imkan tanıyan bir karar yayımlamıştı.
Yolsuzlukla suçlanan eski lider, gıyaben yargılandığı bu dava öncesinde 4 yıl hapis yatmış ayrıca kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle ev hapsi cezası da almıştı.