Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'in evine polis operasyonu

BİŞKEK (AA) - Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in tutuklanması için evine güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenlendi.

Güvenlik güçleri, dokunulmazlığı kaldırılan ve polise ifade vermeye gitmeyen Atambayev'in, başkent Bişkek'e 12 kilometre uzaklıkta bulunan Koy-Taş köyündeki evine baskın yaptı. Atambayev'in evi ve etrafındaki yollar güvenlik kontrolüne alınırken, eski Cumhurbaşkanı'nın destekçileri polise karşı koydu. Güvenlik güçlerinin, Atambayev'in evi önünde nöbet tutan destekçilerine ateş ettiği ve olayda yaralananların olduğu bildirildi. Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesinden yapılan açıklamada, operasyonda sadece plastik mermi kullanıldığı belirtildi.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.