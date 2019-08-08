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Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev, 6 kişiyi rehin tutuyor

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, dün evine düzenlenen operasyonda görevli olan 6 güvenlik görevlisini hala rehin tutuyor.

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:28
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev, 6 kişiyi rehin tutuyor

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, dün evine düzenlenen operasyonda görevli olan 6 güvenlik görevlisini hala rehin tutuyor.


Kırgızistan’da dün evine baskın düzenlenen eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, operasyonda görevli 6 güvenlik görevlisini rehin tutmaya devam ederken destekçilerine toplanma çağrısında bulundu. İçişleri Bakan Yardımcısı Kursan Asanov ve diğer yetkililerin, rehinelerin serbest bırakılması yönündeki girişimleri sonuçsuz kaldı.


Tatilini yarıda keserek gece yarısı başkent Bişkek’e dönen Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Milli Güvenlik Konseyi’ni topladı. Toplantıya Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev, Başbakan Yardımcısı Jeniş Razakov, Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Genelkurmay Başkanı Rayımberdi Düyşenbiyev, Başsavcı Ötkürbek Djamşitov, Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Orozbek Opumbayev, İçişleri Bakanı Kaşgar Djunuşaliyev, Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ve Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Damir Sagınbayev katıldı.


Cumhurbaşkanlığı Basın Merkeziden yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Atambayev’in hukuka karşı geldiğini söyledi. Ceenbekov, Atambayev’in düzenlenen operasyonda silah kullandığını belirterek, "Kırgızistan hukuk devletidir. Devletin görevi, tüm vatandaşların yasalara uymasını sağlamaktır. Atambayev yasaları çiğnedi” dedi. Yetkililerden dünkü operasyona ilişkin bilgi alan Ceenbekov, Güvenlik Konseyi üyelerinden hukukun üstünlüğü, barış ve güvenliği korumak için gerekli adımların atılmasını talep etti.



Atambayev’den “toplanma" çağrısı


Evine düzenlenen baskında direnen Atambayev de bu sabah evinin önünde toplanan destekçilerine seslenerek, "Destekçilerimin talebi üzerine Forum Plaza (Sosyal Demokrat Partisi Genel Merkezi’nin ve medya organların yer aldığı bina) önünde bugün saat 16.30’da toplanacağız” ifadelerini kullandı. Atambayev, dün evine düzenlenen operasyona ilişkin, "Daha önce silah kullanacağımı söylemiştim. Uyarılarımı dikkate almadılar. Burada sadece bende silah var. Vatandaşların elinde silah yok. Dün silah kullandım” dedi. Operasyondan iktidarı sorumlu tutan Atambayev, Forum Plaza önünde toplandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yürüyeceklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:28
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