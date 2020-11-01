Eski Kerkük valisi, ABD'de hayatını kaybetti

​Kerkük Valisi Necmeddin Kerim, tedavi gördüğü ABD'nin Washington eyaletinde hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili Necmeddin Kerim’in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan Kerim’in, Cuma gecesi ABD saatiyle 23.00’te hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Doktor Necmeddin Kerim’in vasiyeti üzerine merhumun Kürdistan’a getirilerek geçici olarak toprağa verilecek. Kerkük özgür olup Peşmerge’nin güvenliği altına alındığında ise naaşı ebediyete kadar kalmak üzere kutsal Kerkük topraklarına götürülecek. Sayın Doktor Necmeddin Kerim vefatından önce, Coronavirus salgını nedeniyle kendisi için hiçbir şekilde kalabalık bir taziye kurulmamasını istedi.

Doktor Necmeddin Kerim’in ailesi, Doktor Necmeddin’in sağlığıyla yakından ilgilenen bütün taraflara sonsuz şükranlarını bildirmektedir." denildi.

Necmeddin Kerim kimdir?

Kerim, 1949 yılında Kerkük'te doğdu. Ortaokul eğitimini tamamlayana kadar Kerkük'te yaşayan Kerim, Musul Tıp Koleji'nde tıp okumak için Musul'a taşındı.

1971'de Kürt Öğrenci Birliği liderliğine seçilen Kerim, 1972'de Peşmerge'ye katılarak üniversitede siyasete girdi.

1975'te Irak'tan ayrılan Kerim, ABD'de George Washington Üniversitesi'nde nöroşirurji eğitimini tamamlayarak Washington bölgesinde kendi tıp alanında çalışmaya başladı.

Kerkük'e döndüğü 2009 yılına kadar ABD'de yaşayan Kerim, parlamento seçimlerinde Kürdistan İttifakı listesinden Kerkük vilayet meclisine seçildi.

Kerim, 29 Mart 2011'de Kerkük Valiliği'ne seçildi ve 3 Nisan 2011'de yemin ederek görevine başladı.

IKBY bağımsızlık referandumuna kadar Kerkük Valiliği'nin yanı sıra Süleymaniye merkezli Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanlık Konseyi Üyeliği görevini de yürüten Kerim, 16 Eylül 2017’deki Kerkük olaylarından sonra IKBY ile bağını kopardı.

Kaynak: İLKHA