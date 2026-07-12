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Oltu’nun simgesine yaz geldi Yeşilin içinde büyüleyici renk cümbüşü

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Oltu’nun simgesine yaz geldi Yeşilin içinde büyüleyici renk cümbüşü

Erzurum'un Oltu ilçesindeki Gökkuşağı Tepeleri'nde yaz güzelliği yaşanıyor.

#1
Foto - Oltu’nun simgesine yaz geldi Yeşilin içinde büyüleyici renk cümbüşü

Kent merkezine 106, ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki gökkuşağı tepeleri, Erzurum-Oltu kara yolu üzerinde bulunuyor.

#2
Foto - Oltu’nun simgesine yaz geldi Yeşilin içinde büyüleyici renk cümbüşü

Adını doğal yapısıyla oluşan rengarenk görüntüsünden alan gökkuşağı tepeleri, her mevsim görünümüyle dikkati çekiyor.

#3
Foto - Oltu’nun simgesine yaz geldi Yeşilin içinde büyüleyici renk cümbüşü

Oluşumunun 45 milyon yıl öncesine dayandığı belirtilen rengarenk tepeler, ziyaretçilerine farklı renk tonlarında manzaralar sunuyor.

#4
Foto - Oltu’nun simgesine yaz geldi Yeşilin içinde büyüleyici renk cümbüşü

Renkli tepeler dronla görüntülendi.

#5
Foto - Oltu’nun simgesine yaz geldi Yeşilin içinde büyüleyici renk cümbüşü

Renkli tepeler dronla görüntülendi.

#6
Foto - Oltu’nun simgesine yaz geldi Yeşilin içinde büyüleyici renk cümbüşü

Renkli tepeler dronla görüntülendi.

#7
Foto - Oltu’nun simgesine yaz geldi Yeşilin içinde büyüleyici renk cümbüşü

Renkli tepeler dronla görüntülendi.

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